Review: Ajax Systems KeyPad TouchScreen en FireProtect

Wat is Ajax Systems?

Ajax Systems is een bedrijf dat sinds 2011 beveiligingsproducten op de markt brengt en niet te verwarren is met het merk van de brandblussers of de voetbalclub. Het bedrijf was tot voor kort gevestigd in Oekraïne, waar ook de R&D gevestigd was, maar er zijn inmiddels vestigingen over de hele wereld.

Het doel van Ajax Systems is eenvoudig: een premium alarmsysteem ontwikkelen dat staat voor hoge kwaliteit, gebruiksgemak en premium design. Dit zonder het trekken van kabels of het legen van je complete spaarrekening. Ajax Systems is dus een draadloos alarm, maar zonder dat het ten koste moet gaan van de veiligheid of betrouwbaarheid, maar sinds kort heeft het bedrijf ook bedrade componenten in het aanbod. Natuurlijk is het ook een ‘slim’ alarm want je kunt het systeem bedienen met je smartphone of tablet, en bovendien heb je de mogelijkheid om met eigen producten van het bedrijf wat automatiseringsfuncties uit te voeren.

Ook is het belangrijk om te vermelden dat het Ajax Systems alarmsysteem meerdere mogelijkheden biedt om alarm te slaan. De hub van het systeem kan middels WiFi verbonden worden waardoor je via een internetverbinding een alarmsignaal krijgt, maar dat is vrij basic. Je kunt er ook voor kiezen om de hub via ethernet aan te sluiten (weer iets veiliger) en je kunt zelfs een of twee simkaarten kwijt in de hub, waarmee je via SMS of telefoongesprek een notificatie van een alarm kunt krijgen. Mocht je je huis echt optimaal willen beveiligen dan kun je het alarmsysteem eenvoudig koppelen aan een alarmcentrale in Nederland.