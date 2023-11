Review: Aqara Camera E1 doet wat die moet doen

En hoe zit het met de privacy?

Nog niet heel veel mensen vertrouwen beveiligingscamera’s in huis, ongeacht waar die vandaan komen. De Aqara Camera E1 doet geen dingen die andere binnencamera’s ook niet kunnen en zal dus waarschijnlijk geen nieuwe zieltjes winnen. Zo is er een privacymodus die de camera helemaal naar achteren draait, zodat die niets vastlegt. We geven de voorkeur aan een klein luikje of een hardwareknop voor dit soort modi, maar het is fijn dat de optie in elk geval aanwezig is.

Aan het einde van de dag, of op een specifiek moment, kun je de camera bovendien in de slaapmodus laten gaan. Dan neemt die op dat moment niets op. Ook hier regel je dit helemaal via de software en moet je er dus van uitgaan dat Aqara belooft niets op te nemen. Tijdens de privacy- en slaapmodi hebben we de camera niet kunnen betrappen op het opnemen van beelden of geluiden, dus dat stemt in elk geval hoopvol (helemaal omdat je niet per se de cloud nodig hebt).

Daarnaast kun je privacyzones instellen. Dat klinkt handiger dan het is in dit geval. Want die zones bewegen mee met de bewegingen van de camera. Daardoor kan het zijn dat een specifiek deel van een kamer afgeschermd wordt, en zodra de E1 begint te kantelen of te draaien geldt dat ook voor het deel van de kamer dat dan in beeld verschijnt. Dit werkt dus het beste wanneer de camera stil blijft staan; gelukkig kun je dit allemaal zelf regelen en instellen via de officiële app.

Tot slot is het zo dat bijvoorbeeld persoonsdetectie lokaal verwerkt wordt, en dergelijke gegevens niet in de cloud belanden. Opgenomen beelden kun je opslaan in de cloud (die van Aqara of van Homekit Veilige video), een NAS binnen je persoonlijke netwerk of een micro-sd-kaart van maximaal 256 GB. Zo kun je die beelden dus geheel zelf beheren, en heb je verder niets te maken met Aqara. Bovendien is het fijn dat je dus niet vast zit aan maandelijkse abonnementskosten.