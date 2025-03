Nuki lanceert nieuwe Pro Smart Lock zonder cilinderwissel

Drie maanden geleden lanceerde Nuki de Smart Lock Ultra, het snelste, kleinste en krachtigste elektronische deurslot in de geschiedenis van het bedrijf. Nu breidt het Oostenrijkse bedrijf zijn productportfolio opnieuw uit met de vijfde generatie Smart Lock Pro. Dit model biedt de nieuwste Nuki-technologie, maar zonder de cilinderwissel die bij het Smart Lock Ultra verplicht is.

Wat is nu precies het verschil tussen de Ultra en de Pro? De Pro is 12 millimeter langer. Dit biedt ruimte voor een breed scala aan fysieke sleutels in het elektronisch slot. Dankzij de nieuwe borstelloze motor is de Smart Lock Pro net zo snel en krachtig als de Ultra. Beide modellen zijn drie keer zo snel als de vorige Nuki generaties en maar een derde van hun formaat. Gebruikers kunnen kiezen uit drie snelheidsstanden: “Insane” (ontgrendelen of vergrendelen in minder dan anderhalve seconde), “Standard” (ontgrendelen of vergrendelen in twee seconden), “Gentle” (geluidsreductie bij lagere snelheid – allemaal met dubbele vergrendeling).

Qua design en oplaadtechnologie zijn er geen verschillen: beide modellen hebben de Nuki LED-ring, basisring in het zwart en wit en een roestvrijstalen look. Ze worden gevoed door een ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij die binnen twee uur volledig opgeladen is en maandenlang meegaat. De nieuwe magnetische oplaadaansluiting en de kabel van twee meter maken snel en eenvoudig opladen aan de deur mogelijk.

Naast de Smart Lock Pro brengt Nuki ook de Smart Lock Go op de markt. De Go combineert alle Nuki-functionaliteiten van eerdere generaties met een vernieuwd technologiepakket. In tegenstelling tot de andere modellen heeft de Go het ontwerp van de vierde generatie zonder roestvrijstalen afwerking. Dit model communiceert via geïntegreerde Wi-Fi, Bluetooth en Matter via Thread. Volledige toegang op afstand kan worden ontgrendeld met een eenmalige aankoop (49 euro), en de meegeleverde alkalinebatterijen kunnen worden vervangen door het oplaadbare Power Pack (49 euro).

De Nuki Smart Locks Go (149 euro), Pro (269 euro) en Ultra inclusief Universele Cilinder (349 euro) zijn nu verkrijgbaar.