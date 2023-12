De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2023 (Beeld)

Energieverbruik en waar moet je op letten?

Aangezien er dit jaar niet veel nieuwe technieken of flink verbeterde technieken gepresenteerd zijn bij de televisies hebben we ook wat minder achtergronden gepresenteerd. Wel is de QD-OLED-techniek nog steeds relatief nieuw en werd onze achtergrond over wat QD-OLED precies is het best gelezen van alle achtergrondartikelen.

Daarnaast hebben we dit jaar veel aandacht gegeven aan de smart tv-platformen. Met name de platformen van LG en Samsung waren populair onder onze lezers. De achtergrondartikelen over webOS 23 van LG en de nieuwste versie van het Tizen smart tv-platform van Samsung werden goed gelezen.

Over de nieuwe regels voor energielabels was ook dit jaar nog veel te doen. Televisies, en dan met name de extreem grote modellen, kregen een veel slechter label. Maar, wat betekent dat precies en waarom lukt het sommige fabrikanten toch een beter label te bemachtigen? Onze expert Eric Beeckmans schreef een populair achtergrondartikel over de energielabels voor televisies waarin ook tips behandeld worden om energie te besparen.

Zo was er dit jaar veel aandacht voor miniled, een nieuwe soort achtergrondverlichting die bij steeds meer premium lcd-televisies toegepast wordt. Ons achtergrondartikel over de verschillen tussen oled en miniled trok dan ook veel bekijks dit jaar. En aangezien de premium series bij de meeste fabrikanten tegenwoordig oled-televisies zijn waar toch veel verwarrende en verschillende namen aan gegeven worden wisten veel lezers ons artikel over de verschillen tussen al deze oled tv’s te vinden.

Hoewel televisies steeds vaker online gekocht worden kwamen veel bezoekers dit jaar terecht op ons achtergrondartikel over het kopen van een televisie in de winkel. Waar moet je dan precies op letten? En als die televisie dan eenmaal gekocht is, hoe plaats je deze dan of hoe hang je deze het beste op? Een ander artikel dat veel gelezen werd is onze uitleg over hoe je jouw televisie het beste schoon kunt maken. En als je dan een televisie hebt, hoe verbind je jouw smartphone er dan mee? Daar gingen we dieper op in, in dit achtergrondartikel.

Het best gelezen achtergrondartikel van 2023 was echter een artikel van begin dit jaar: de tv koopgids 2023. In dit artikel bespreken we uitgebreid waar je op moet letten als je een nieuwe televisie gaat kopen, en dat gaat allemaal nog steeds op in 2024.