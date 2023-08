Smartphone of tablet met tv verbinden? Dit zijn alle mogelijkheden

Verbinden met WiFi en DLNA

Hoewel de bovenstaande methode ook via het wifi-netwerk verbinding maakt, is er nog een manier om het wifi-netwerk hiervoor in te zetten. Dat is via DLNA-communicatie. Sommige telefoons geven bij het delen van media al de keuze of je dit via Chromecast of DLNA wenst te doen. DLNA is een meer directe manier: er zit geen apparaat of app tussen. DLNA lijkt een beetje op wanneer je je telefoon via kabel aan je computer verbindt en de computer vraagt wat hij van de telefoon mag bekijken. DLNA geeft je televisie als het ware toegang om in je telefoon te gaan kijken.

Via DLNA kun je alsnog met de afstandsbediening van je televisie blijven werken, terwijl dit met het gebruik van Chromecast in veel gevallen minder uitgebreide functies heeft. Het voordeel van DLNA is bovendien dat het wat universeler is. Dat wil zeggen dat het niet veel met het merk te maken heeft of je verbinding kunt maken. Er zijn heel veel telefoonfabrikanten die ermee werken en je kunt er niet alleen je televisie mee laten communiceren met je telefoon, maar ook je gameconsole of je laptop dus. Let op: via DLNA is er vaak geen streaming van bekende diensten mogelijk, omdat DLNA content waarop Digital Rights Management (DRM) is toegepast niet kan afspelen.

Wil je van DLNA gebruikmaken, dan heb je een aparte applicatie nodig. Sommige telefoons hebben standaard al een DLNA-app geïnstalleerd, maar je kunt deze ook vanuit de Google Play Store downloaden. De keuze is reuze, maar een van de meestgebruikte apps is het gratis BubbleUPnP. Binnen die app kun je vervolgens selecteren op welk toestel je de video’s of foto’s wil bekijken en daadwerkelijk de bestanden (de foto’s/video’s) selecteren.