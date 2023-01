LG lanceert 2023 QNED lcd led-tv line-up met QNED85 topmodel

LG komt in 2023 met een relatief klein aantal nieuwe lcd led-tv’s. De Zuid-Koreaanse fabrikant lijkt zich vooral te focussen op de nieuwe oled-tv line-up voor 2023.

Het topmodel voor dit jaar is de QNED85-serie, bestaande uit 4K-televisies met miniled-achtergrondverlichting en local dimming. Het verbeterde miniled-backlight moet volgens LG zorgen voor betere grijswaarden en een iets hogere helderheid. Deze serie komt in formaten van 55-inch tot 86-inch.

Een stapje lager zien we de QNED80-serie terug, voorzien van edge lit led-verlichting, de 4K-resolutie, een zogenaamd slim design en HDMI 2.1. Verder naar onderen in de line-up zien we de QNED75-serie zonder het slanke design en een aantal geavanceerde features. Ook brengt LG een aantal ‘standaard’ Nano Cell lcd-tv’s en ook de UR-serie met budgetmodellen is dit jaar van de partij. Alle nieuwe televisies komen met het WebOS 23 smart tv-platform. De topmodellen krijgen de Alpha 7 Gen6 processor, terwijl de lagere modellen het moeten doen met de Alpha 5 Gen6 processor.

Opvallend is dat LG geen nieuwe 8K lcd led-tv’s op de markt brengt. De Zuid-Koreaanse fabrikant lijkt in te zien dat de 8K-resolutie vooralsnog geen belangrijke factor is bij de aankoop van een televisie. Wel blijft de Z3-serie oled tv met 8K-resolutie te koop, al zal dat model voor de meeste onder ons onbetaalbaar zijn.

LG 2023 lcd led tv line-up

LG QNED85

Lcd led tv

4K-resolutie

miniled-backlight

Precision Dimming

Dolby Vision en Dolby Atmos

HDMI 2.1

webOS 23

Formaten: 55-inch 65-inch 75-inch 86-inch



LG QNED80

Lcd led tv

4K-resolutie

Edge lit led

Dimming Pro

Dolby Vision en Dolby Atmos

HDMI 2.1

webOS 23

Formaten 50-inch 55-inch 65-inch 75-inch 86-inch



LG QNED75

Lcd led tv

4K-resolutie

Edge lit led

Dimming Pro

Dolby Vision en Dolby Atmos

HDMI 2.1

webOS 23

Formaten: 43-inch 50-inch 55-inch 65-inch 75-inch 86-inch



LG NANO77

Lcd led tv

4K-resolutie

Direct LED

Dolby Vision en Dolby Atmos

HDMI 2.1

webOS 23

Formaten: 43-inch 50-inch 55-inch 65-inch 75-inch



Later maakt LG meer details bekend en vullen we dit bericht aan met de specifieke modellen, specificaties en prijzen.