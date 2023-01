WebOS met Matter

LG neemt in 2023 ook het smart tv-platform onder handen. WebOS 23 beschikt over een nieuwe interface waarbij het homescherm uit twee delen bestaat. Uiteindelijk moet de gebruiker meer controle krijgen over wat er getoond wordt en is de interface eenvoudiger te bedienen. In webOS 23 kan elke gebruiker ook een eigen avatar hebben, inclusief een eigen homescherm. Een nieuw notificatiesysteem moet de gebruiker attent maken op interessante content. Opvallend is dat eerder gelanceerde LG tv’s geen toegang krijgen tot webOS 23. Deze blijven draaien op maximaal webOS 22.

Belangrijk is ook dat LG ondersteuning voor Matter toegevoegd heeft aan zijn televisies. De televisie kan vanaf nu dienen als hub en apparaten die met LG’s ThinQ-app verbonden zijn kunnen bekeken en bediend worden via de televisie. Waarschijnlijk komt Matter-ondersteuning ook naar de 2022-series.