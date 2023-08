Review: Philips 55OLED808 (OLED808-serie) oled tv

Philips 55OLED808 - Beeldverwerking

De Philips P5-processor is in zijn zevende generatie aangekomen. Dit jaar is wel de onderliggende chipset veranderd dus is het wel uitkijken of er toch veranderingen zijn in de beeldverwerking. We zien over het algemeen dezelfde uitstekende resultaten als vorige modellen, maar er zijn toch ook een aantal plaatsen waar we wijzigingen vermoeden. Zo lijkt de ruisonderdrukking een tikje minder efficiënt voor willekeurige ruis, maar net iets beter voor compressieruis (blokvorming). Tekstoverlays in de vorm van horizontale tickers kunnen lichtjes schokken.

Nieuwe features zijn er ook. In de instellingen vinden we ‘Textuurverbetering’, waarmee je een geavanceerd superresolutie-algoritme activeert. Dat accentueert heel goed het detail, zonder onnatuurlijk te lijken. Enkel bij dvd-content van slechte kwaliteit vermijd je het beter, vermits je dan ook de fouten meer in de kijker zet. Philips heeft in de OLED808-serie nu ook een anti-banding algoritme, maar dat heeft geen aparte instelling (het valt onder de instelling ‘Artefactreductie’). Dat werkt wel, maar de resultaten kunnen variëren. Bij heel matige zachte kleurbanden is het goed, maar ergere effecten krijgt het niet weggewerkt. Bovendien is de Minimum-instelling iets te licht, terwijl je bij Medium al wat detail opgeeft om banding te vermijden. In onze donkere testscène gaf dat ook aanleiding tot erg zichtbare donkere vlakken die door het toortslicht opvallend van grootte wijzigen. De maximum-instelling vermijd je, die gomt enorm veel detail weg.

De lichtsensor in de 55OLED808 (OLED808-serie) meet nu niet alleen de lichtintensiteit, maar is een RGB-sensor die ook de kleurtemperatuur meet. De tv kan daarmee zijn witpunt aanpassen zodat het beeld beter past in je omgevingslicht. Het werkingsterrein is wel bewust beperkt, zodat bijvoorbeeld extreem groene of rode omgevingskleur het beeld niet te sterk beïnvloeden. Het resultaat is prima, al zullen puristen dit ongetwijfeld uitschakelen.

Het OLED-scherm heeft een zeer goede bewegingsscherpte, en verbergt in snelle bewegingen enkel het fijnste detail. Bewegende voorwerpen hebben nauwelijks last van een wazige rand. Dit jaar is de Black Frame Insertion (wat is BFI) optie verdwenen. Maar vermits die enkel op 60Hz zou werken vinden we dat geen groot verlies. Voor motion interpolation heeft Philips al lang een erg goede oplossing, en die zien we ook dit jaar terug. Wil je filmbeelden vloeiend maken, dan kan je voor de “Vloeiend” optie kiezen, die overigens heel weinig beeldartefacten veroorzaakt. Voor de meer filmische look kies je ‘Film’ of ‘Standaard’.