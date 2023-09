Review: TCL 55C745 Ultra HD LCD-tv

TCL 55C745 - Beeldverwerking

Onder de motorkap zit dezelfde processor als in de C845, met zo goed als identieke resultaten. Dat betekent over het algemeen soliede prestaties. De ruisonderdrukking is zeer goed voor willekeurige ruis, maar iets minder voor compressieruis (blokvorming). Wie daardoor vreest voor duidelijke kleurstroken in zachte gradiënten kunnen we geruststellen. Het anti-bandingfilter werkt vrij goed, je activeert het via “Superieure Gradatie”. Zowel lichte als zware banding werkt hij vrij goed weg, enkel in donkere Game Of Thrones blijft een minimum aan banding achter. Vermijd de hoogste stand voor dat filter, dat kan veel detail verwijderen. De upscaling is zeer goed, maar blijft wat zacht. Dat corrigeren we met een beetje extra scherpte-instelling.

Opvallend is dat TCL de C745 net als de C845 voorzag van een paneel dat tot 144Hz refreshrates aankan in Ultra HD 4K, en tot 240Hz voor Full HD. Wil je ook 240Hz in 4K, dan verlies je wat verticaal detail. De processor halveert de verticale resolutie, zodat hij werkt met 3.840 x 1.080 beeld. Dat wordt door het LCD-paneel dan geïnterpoleerd zodat je opnieuw 3.840 x 2.160 hebt. Is het dat waard? De bewegingsscherpte is al vrij goed, snel bewegende voorwerpen hebben enkel een lichtjes vage rand. In de 240Hz-mode verbetert dat nog. En of je dat verlies in verticale resolutie merkt, hangt toch vooral van je content af. Is er weinig verticaal detail, dan valt dat uitstekend mee. Maar in sommige beelden was het dus wel zichtbaar. Je zal zelf moeten afwegen of het de moeite is.

Wie een hekel heeft aan het gestotter bij snel bewegende camerabeelden activeert best “Bewegingsduidelijkheid”. De processor kan dat gestotter goed wegwerken, al aarzelt hij uitzonderlijk. In de 240Hz-mode leek die aarzeling verdwenen.