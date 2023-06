Review: Hisense 65U79KQ lcd led-televisie

Functies

Vidaa heeft een ruim aanbod apps, maar het blijft in België wat achterlopen op vlak van lokale content. De grote internationale namen zijn wel aanwezig, en voor Nederland zijn NPO, Kijk, NLziet, Videoland en Viaplay beschikbaar. In België daarentegen is er nog geen enkele lokale app zoals Streamz, VTM Go of VRT Max. Streamz en VTM Go staan wel op de planning, dus er is hoop. VIDAA Free geeft je gratis toegang tot film-content. En VIDAA TV brengt streaming kanalen samen in de omgeving van je live tv-kanalen. In België en Nederland zijn er echter nog geen extra kanalen toegevoegd, VIDAA TV leidt je dus gewoon naar de live tv-kanalen.

De USB-mediaspeler ondersteunt de meeste van onze testformaten, inclusief ondertitels en soundtracks (ook in Dolby Atmos en DTS), maar het oudere Divx of Xvid niet meer. De tv heeft een enkelvoudige DVB-T2/C/S2 tuner en één CI+-slot, en je kunt opnemen naar externe USB harde schijf.

VIDAA Voice is beschikbaar in het Nederlands, en is zeker een kijkje waard. De tv herkende onze commando’s erg goed. Wie het even wil testen, zegt gewoon ‘help’ om een overzicht van mogelijke bevelen te zien.