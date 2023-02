Samsung QD-OLED tv's 2023

Samsung focust zich in 2023 wederom op de QD-OLED-techniek en brengt naast de 55-inch en 65-inch varianten nu ook een 77-inch variant op de markt. Daarnaast introduceert Samsung een extra serie, die iets minder geavanceerd is. De basis is nog steeds hetzelfde; de oled-techniek gecombineerd met de quantum dot-techniek voor een groter kleurbereik en een hogere helderheid. Dit haar heeft Samsung ook de anti-reflectielaag verbeterd en de helderheid opgevoerd tot maximaal 2000 nits.

Samsung brengt in 2023 twee series met QD-OLED-televisies naar Nederland en België; de S90C-serie en de S95C-serie. Beide series komen in formaten van 55-inch tot 77-inch en beschikken over een QD-OLED-paneel met een 4K-resolutie. De S95C is de officiële opvolger van de S95B van vorig jaar en komt dan ook met een rijk aanbod van features en functies. Zo beschikken de modellen in deze serie over AMD FreeSync Premium Pro-ondersteuning, wat volgens Samsung geen andere oled-televisie heeft. Ook zijn de tv’s uitgerust met Dolby Atmos-ondersteuning, inclusief een geavanceerde Dolby Atmos-luidspreker die 4.2.2-kanaals audio met een vermogen van 70 watt biedt. Nieuw is dat de televisies van Samsung dit jaar over Zigbee en Thread beschikken waardoor ze als hub kunnen dienen voor je smarthome. Randapparaten kunnen worden aangesloten op de externe One Connect Box, voorzien van hdmi 2.1-poorten.

De S90C is grotendeels hetzelfde maar met twee belangrijke verschillen. Zo is het audiosysteem minder geavanceerd en ontbreekt de One Connect Box. Dit laatste houdt in dat de tv iets dikker is en je randapparatuur dus direct op de televisie aansluit. Volgens Samsung bieden alle 2023 QD-OLED-televisies een hogere helderheid dan vorig jaar, met maximaal 2000 nits) en moeten ze 25 procent minder energie verbruiken. Beide series worden aangestuurd door de Samsung ‘Neural Quantum Processor 4K’ videoprocessor die een nieuwe SDR-to-HDR upscaling feature genaamd ‘Auto HDR Remastering’ meegekregen heeft.