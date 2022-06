Hoe kun je een oled of lcd tv het beste schoonmaken?

Je lcd-televisie schoonmaken

Schoonmaken dus! Het maakt niet uit of je een lcd of oled-televisie in huis hebt, want over het algemeen is de manier van schoonmaken voor elke televisie met een plat scherm hetzelfde. Schoonmaken voelt ergens niet helemaal als het juiste woord, want dat impliceert toch emmers met schuimende allesreinigers en natte sponzen. Die mag je meteen vergeten.

Als er iets is waar je televisie niet op zit te wachten, dan is het wel zeep. Water zijn ze ook geen fan van, dus probeer zo lang mogelijk te vermijden dat je natte materialen gebruikt. Je televisie is het beste gebaat bij een zacht, schoon doekje. Zeker als je hem net uit de verpakking haalt, dan weet je dat het doekje geen zandkorrels bevat of vuil van eerdere schoonmaakpartijen.

Voordat je met het doekje aan de slag gaat, is het raadzaam om de televisie uit te doen of zelfs helemaal van het stroom af te halen. Het is sowieso handig om het scherm helemaal uit te hebben, omdat je op de zwarte ondergrond beter ziet waar je iets beter moet poetsen. Ook kan de televisie even afkoelen. Het doekje dat je vervolgens kiest kan het beste een microvezeldoekje zijn, want zelfs een papieren doekje kan al zorgen voor kleine krasjes.