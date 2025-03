Brandstory en interview: Kennismaking met luidsprekerbouwer Perlisten – deel 2

Focus op R&D

De steile opmars van Perlisten is deels te danken aan een zeer slimme bedrijfsstrategie waarbij in korte tijd een volledig aanbod aan speakers werd ontwikkeld. Hoewel het bedrijf formeel in 2016 werd opgericht, was het pas rond 2020 dat de eerste luidsprekers aan de wereld werden voorgesteld. Vijf jaar later biedt Perlisten twee uitgebreide hifi-luidsprekerlijnen (de R van Reference en S van Signature), een handvol indrukwekkende subwoofers en een ruim assortiment inbouwspeakers aan. Dat is indrukwekkend veel, maar ook noodzakelijk als je als merk een partner wil zijn die alle noden kan afdekken. Winkels bijvoorbeeld, presenteren hun klanten liever een aantal modellen in een stijgende lijn dan een enkele luidspreker die misschien wel, maar misschien niet bij hun situatie past.

Maar er zijn genoeg fabrikanten die veel speakers aanbieden; buiten de snelheid waarmee het gebeurde bij Perlisten is dat niet ongewoon. Wat zeker ook een rol heeft gespeeld bij de snelle start van Perlisten zijn de zeer goede sonische prestaties van hun speakers. Iets dat op zijn beurt voortvloeit uit vele technische innovaties in de weergevers van het merk. Met name de uitzonderlijke DPC Array, met een centrale tweeter die boven en onder geflankeerd wordt door een midrange-tweeter, is een grote stap. Dit alles ingebouwd in een waveguide die zorgt dat het geluid dat uit de drie tweeters komt perfect in fase is én kan gericht worden. De DPC Array is bij de meeste weergevers van het jonge merk aanwezig.

Een van de drijvende krachten achter de baanbrekende onderzoek en ontwikkeling die plaatsvindt bij Perlisten is Erik Wiederholtz. Samen met CEO Daniel Roemer is hij een echte techneut, met een lange carrière gewijd aan het ontwerpen van speakers en apparatuur. Als je kijkt naar de mensen achter het bedrijf, dan is dat ook wat iedereen bindt: samen met collega’s Roemer en Johanson is hij al decennia actief als technische consultant; meestal was dat voor audiomerken, maar onder meer Daniel Roemer werkte eveneens aan geluidssystemen voor Aston Martin en Land Rover. Het is dankzij het consultancybestaan dat de oprichters elkaar leerden kennen en plannen begonnen te koesteren om zelf een merk op te starten.