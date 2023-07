Review: LG OLED55C34LA (C3-serie) oled-televisie

LG OLED55C34LA - Aansluitingen

Net als de G3 beschikt de C3 over vier HDMI 2.1-aansluitingen. Daarmee blijft het een van de weinigen die viermaal 48Gbps bandbreedte leveren. Er is ondersteuning voor ALLM, VRR, 2K en 4K HFR, ARC/eARC is beschikbaar op HDMI 2. Ook QMS (Quick Media Switching) is beschikbaar zodat je bij bronnen die even van de ene framerate naar de andere schakelen geen zwart beeld meer ziet gedurende enkele seconden. Zowel de bron als de tv moeten QMS ondersteunen, en indien het signaal tegelijkertijd ook van resolutie verandert, zie je toch nog even dat zwarte beeld.

Verder vinden we drie USB-poorten, een optisch digitale audio-uitgang, twee antenne-aansluitingen, een ethernetpoort en WiFi. Wie een hoofdtelefoon wil gebruiken moet een Bluetooth exemplaar kiezen. Een IR-uitgang en bijgeleverde IR-blaster maken het gemakkelijk om andere apparaten aan te sturen zelfs als die in een kast staan. De C3 ondersteunt geen WiSA (Wireless Speaker and Audio Association).