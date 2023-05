Review: Samsung QE55S95C (S95C-serie) QD-OLED-tv

Samsung QE55S95C - Aansluitingen

Samsung nam een opvallende beslissing, de S95C kreeg een One Connect box. Dat is op zich geen verrassing, het toestel is immers bijzonder slank en de One Connect box versterkt dat beeld alleen maar. Maar wat in het oog springt is dat de QN95C, het Neo QLED-topmodel, geen One Connect Box meer heeft. Wie het specifieke gemak van deze oplossing wenst, moet dus voor de QD-OLED-tv kiezen.

De box heeft vier HDMI 2.1-aansluitingen, allen met een 40Gbps bandbreedte en ondersteuning voor ARC/eARC (op HDMI 3), ALLM, VRR en 4K120. Er zijn ook drie USB-poorten, een optisch digitale uitgang, ethernet, WiFi en Bluetooth.

De One Connect box is een echte troef als je voor wandmontage kiest, want er loopt slechts één kabel naar de tv die zowel voor data als stroom zorgt. Zet je de tv op een meubel, dan kan je alle brontoestellen samen met de box in een kast stoppen. Of je kan de box achteraan op de voet plaatsen, daarvoor levert Samsung een kortere kabel mee.