Sony 2023 oled tv line-up en lcd led tv line-up

BRAVIA XR betekent ook toegang tot Acoustic Center Sync, waarmee de televisie met een Sony-soundbar gekoppeld kan worden en onderdeel wordt van de surroundweergave. De tv versterkt het middenkanaal voor duidelijkere en vollere dialogen. Voor een nog meer meeslepende geluidservaring, werken deze Bravia modellen ook goed samen met Sony-soundbars die voorzien zijn van 360 Spatial Sound Mapping. Nieuw dit jaar is de X95L met Acoustic Multi-Audio. Deze technologie levert een cinematisch surround geluid en accurate geluidspositionering. De X95L-speakers projecteren het geluid op een manier die overeenkomt met het beeld op het scherm. De A95L- en A80L-modellen hebben Acoustic Surface Audio met actuatoren die trillen om geluid van het hele scherm te produceren dat past bij wat er op het scherm te zien is. Dankzij het ontwerp resoneert het hele scherm met geluid dat rechtstreeks uit het scherm zelf afkomstig is.

Natuurlijk heeft Sony ook in 2023 aan de gamers onder ons gedacht. De 2023 BRAVIA XR-serie garandeert volgens Sony dan ook de beste ervaring voor PlayStation 5-gaming met functies als Auto HDR Tone Mapping en Auto Genre Picture Mode en een Game Menu waar gamers instellingen naar wens kunnen aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan het aan- of uitzetten van VRR of Motion Blur Reduction. Het Game Menu stelt gamers in staat om de helderheid in donkere gebieden van het beeld te verhogen om objecten en tegenstanders eenvoudig te spotten. Nieuw is de mogelijkheid om de schermgrootte aan te passen met de Screen Size-functie zodat gebruikers zich kunnen focussen op de game met een kleiner scherm. Het A95L-model heeft tevens Multi-View, waar gamers walk-throughs en gameplay-gidsen naast elkaar kunnen bekijken terwijl ze aan het gamen zijn.