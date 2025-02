Naar een hoger plan

De Node N132 laat ook direct winst in weergavekwaliteit horen ten opzichte van mijn al wat oudere Vault2. Streamen via Tidal van muziek in hires klinkt nu net een tandje beter. Bruce Springsteen’s Secret Garden klinkt nu nog detailrijker. De bekkens en snaredrum zijn gemakkelijker te volgen en de achtergrondzang staat losser van de instrumenten en blijft te volgen als er heel zacht gezongen wordt. De saxofoon klinkt voller, het aanblazen is beter hoorbaar en de bewuste vervorming is realistischer dan voorheen. In My Hometown is de basdrum droger en is er meer nuance te horen. Over het geheel genomen kent de weergave meer rust wat het beluisteren van muziek nog aangenamer maakt. The Night of Santiago van Leonard Cohen, oorspronkelijk een gedicht en geïnspireerd op een Spaans gedicht La Casada Infiel, is een gedragen lied. De stem van Leonard wint aan kracht met de N132 als bron. Zijn stem klinkt diep en grommend en de tekst komt moeiteloos binnen bij mij als luisteraar. De gitaar klinkt pittig en levensecht met veel dynamiek. Er is wederom veel detaillering in het midden en hoog. Zo zit er veel nuance in het geklap van de handen en zijn wat verborgen achtergrondzang. De rust in de weergave komt bij deze track nog meer naar voren en maakt van luisteren beleven. Heerlijk klinkt ook de live uitvoering van I Can’t Make You Love Me gezongen door Bonnie Raitt. Het stereobeeld is breed en diep, de akoestiek van de ruimte is hoorbaar net als het enthousiaste publiek. Instrumenten hebben net een streepje meer nuance en kleur ten opzichte van mijn Vault2. De hoofdtelefoonuitgang en ingebouwde versterker is absoluut geen gadget maar een echte toevoeging. Ik heb een aantal uren met veel plezier geluisterd naar grote verscheidenheid aan tracks met mijn Sennheiser Momentum hoofdtelefoon. De Node N132 stuurt deze gesloten hoofdtelefoon met groot gemak aan. Het geluid is krachtig en zeer gedetailleerd. Niet de meest onthullende setup, maar analoog aangesloten op de audioset van mijn zoon. Bestaande uit een wat oudere Marantz receiver, Polk boekenplankspeakers en een Pro-ject draaitafel weet de N132 de weergave naar een hoger plan te tillen. Naast alle streamingmogelijkheden die op deze manier beschikbaar komen gaat de weergavekwaliteit erop vooruit en kan de set best nog wat jaartjes mee.