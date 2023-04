Review: LG OLED65G36LA (G3-serie) oled tv

LG OLED65G36LA - Beeldverwerking

De Alpha9 Gen6 processor voegt geen opvallende verbeteringen toe. De kleine verbeteringen in het AI Super Resolution upscaling algoritme zorgen voor een erg goede ruisonderdrukking, en de upscaling toont uitstekende resultaten, al lijken die ons niet veel te verschillen van de goede prestaties van de 2022-versie. De processor ging wel even in de fout bij een van onze deinterlacing testen, waar we duidelijk een kam-effect zagen. In andere testen kwam het gelukkig niet naar voor.

Zwaar gecomprimeerde video die duidelijke blokvorming heeft, kan de processor ook goed opschonen. We adviseren beide instellingen voor ruisonderdrukking in de laagste stand te houden. Kleurbanden die je soms ziet in zachte overgangen verdwijnen zonder problemen als je ‘Soepele Gradatie’ activeert. De laagste stand volstaat, tenzij in extreme gevallen zoals donkere, zwaar gecomprimeerde beelden. De middelste stand is dan een betere keuze, in de hoogste stand zagen we te veel detail verdwijnen.

Een OLED-scherm heeft een zeer goede bewegingsscherpte, dat is op deze G3 niet anders, enkel het allerfijnste detail blijft in bewegende beelden wat vaag. Sinds vorig jaar is de Black Frame Insertion techniek (wat is BFI) beperkt tot 60 Hz. Het geeft wat extra detail, maar het geflikker is erg irritant, dus laat ‘OLED Motion’ uit. TruMotion kan panbeelden in films erg vloeiend maken, zonder overdreven zichtbare beeldfouten. Enkel in heel snelle bewegingen zijn er soms wat problemen. We adviseren de ‘Cinematografische Beweging’ instelling voor de puristen, terwijl ‘Natuurlijk’ een goed compromis is voor wie toch wat meer vloeiende pan-beelden wilt.