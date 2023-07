Gebruiksgemak en smart tv

Panasonic heeft ondertussen Android TV en Fire TV op sommige modellen in de lineup, maar de top OLED-modellen maken nog steeds gebruik van My Home Screen, het in-huis ontwikkelde smart tv-systeem. En daar zijn we best tevreden mee. My Home Screen is ondertussen de enige interface die niet het volledige scherm vult en je overstelpt met aanbevelingen en vooral gesponsorde content. Een druk op de Home-toets en onderaan het scherm verschijnt een lint met tegels voor je favoriete apps, externe apparaten, zelfs live tv-zenders. Die kan je allemaal zelf bepalen en de volgorde ervan aanpassen.

De aanbevelingen verschijnen enkel als je de tegel van een streamingdienst selecteert, indien de dienst dat ondersteunt. Die minimale aanpak op het Home-scherm heeft als grote voordeel dat de interface enorm vlot werkt. Wat je ook doet, door de apps bladeren, in het menu een instelling aanpassen, elke klik heeft onmiddellijk gevolg.

Over instellingen gesproken, de menu-toets roept een lint onderaan het scherm op waarin je rechtstreeks heel wat instellingen kunt aanpassen zonder door het hoofdmenu te moeten. Wat meer is, die lijst kan je ook personaliseren door bepaalde tegels te verbergen of ze van plaats te wisselen. Wie toch in het hoofdmenu moet zijn, moet er wel zijn hoofd bijhouden. Panasonic biedt enorm veel mogelijkheden om beeld en geluid aan te passen. Voor de enthousiastelingen is dat natuurlijk een troef.

Helaas is er een keerzijde aan die vrij unieke aanpak. Het app-aanbod loopt nog steeds achter op de concurrenten. Zo ontbreken HBO Max en Viaplay bijvoorbeeld. Voor Nederland is er een goed aanbod lokale streamingdiensten, maar België komt er bekaaid van af, noch Streamz, noch VTM go, noch VRT Max zijn terug te vinden.