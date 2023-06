Review: TCL 65C845 (C845-serie) lcd led tv

TCL 65C845 - Beeldverwerking

De beeldverwerking volgt grotendeels de prestaties van vorig jaar, dat is geen verrassing vermits het toestel met dezelfde chipset werkt. TCL gebruikt upscaling gebaseerd op AI machine learning en deep learning. Al herstelt die wat detail blijft het resultaat iets te zacht. Je kan daarom de scherpte-instelling licht verhogen. De processor kan ook content classificatie uitvoeren en de beeldinstellingen op basis daarvan aanpassen. Het ruisfilter werkt goed voor willekeurige ruis, maar is minder effectief tegen blokvorming (compressieruis). Vaak heeft dat laatste ook tot gevolg dat kleurbanden in zwaar gecomprimeerd materiaal duidelijk zichtbaar blijven, maar dat is gelukkig niet het geval. TCL gebruikt daarvoor een specifiek filter (“Superieure Gradatie”). Dat kan subtiele kleurbanden, maar ook uitgesproken gevallen zoals de donkere Game Of Thrones scène goed corrigeren. Gebruik enkel de laagste instelling, de hoogste is erg agressief en veegt heel veel detail weg.

Een belangrijke upgrade is er voor de bewegingsscherpte. Het paneel kan in 4K tot 144Hz gaan (al is dat enkel voor pc-content), maar kan ook tot 240 Hz gaan als je een beetje verticaal detail opgeeft. De input wordt dan intern verwerkt in 3.840 x 1.080 (dus halve verticale resolutie), en zo aangeleverd aan het paneel. Dat voert dan zelf interpolatie uit voor de ontbrekende lijnen zodat je terug 3.840 x 2.160 (gewone 4K) hebt. Het paneel zelf heeft een zeer goede bewegingsscherpte, met een heel fijne vage rand rond bewegende voorwerpen. Activeer “Dynamische Versnelling” om de 240Hz-mode te kiezen en zelfs die vage rand verdwijnt. Het verlies van verticaal detail is ook erg beperkt. Nog een bijkomend voordeel is dat de processor in deze mode beter in staat leek om vloeiende motion interpolation te creëren. Daarmee vermijd je gestotter in snelle camerabewegingen. Zonder “Dynamische versnelling” blijft er hier en daar toch een aarzeling zichtbaar. “LED beweging wissen” is een Black Frame Insertion techniek om nog beter detail zichtbaar te houden, maar dat blijft een afrader vanwege het zichtbare geflikker.