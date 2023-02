Samsung Smart Hub (Tizen 6.5): alles dat je moet weten

Media hub

Of je nu Netflix wil streamen, live tv kijken of een HDMI-bron bekijken, al deze zaken vind je terug in de Media hub. De schermruimte is niet bijzonder goed benut, zo is de bovenste helft van het scherm ongebruikt. Of eerder, voorbehouden voor mogelijke reclame of partner-content. Denk maar aan hoe je op Google TV steevast Disney+-series te zien krijgt.

Centraal in beeld vind je de met apps. Deze rij kan je zelf aanpassen, maar dat is dan ook het enige wat je in de hele interface kunt personaliseren. Klik op “Apps” om naar de app-store te gaan. Of scroll helemaal naar rechts om de inhoud en volgorde aan te passen. Een nuttige tip: je kan ook HDMI-ingangen en live tv in deze rij plaatsen. Vermits de afstandsbediening geen knop heeft voor externe ingangen is dat de beste oplossing.

Onderaan vind je uiterst links een tegel die je terugbrengt naar de laatst gebruikte bron. De tegels ernaast tonen door Samsung aanbevolen content, die overigens enkel de Samsung TV Plus-app lijkt te komen. Samsung TV Plus is een gratis streamingdienst die een hele reeks internet tv-kanalen aanbiedt. De app integreert zich ook volledig in de live tv-omgeving. Of dat genoeg meerwaarde biedt om drie tegels op het hoofdscherm te vullen betwijfelen we echter.

De Media hub gaat verder wanneer je naar beneden scrollt, maar de enige zaken die je er vindt zijn aanbevelingen uit verschillende streamingdiensten (Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, YouTube, TV Vlaanderen/Canal Digitaal). Ook dat vinden we niet erg handig, vooral omdat je er niets aan kunt personaliseren. Maar omdat ze niet zichtbaar zijn zonder te scrollen stoort het ook niet.