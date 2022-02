Plaatsen of ophangen van je nieuwe tv – dit zijn de beste manieren

Kijkafstand: hoe ver zit je van je tv?

Mogelijk een van de belangrijkste factoren in de opstelling is de kijkafstand. Hoe ver mag/moet je van de televisie zitten? Daar zijn gelukkig wel richtlijnen voor, al is er flink wat ruimte voor je eigen voorkeur. De ideale kijkafstand is afhankelijk van de grootte van je tv-scherm. Daarom gebruiken we de schermdiagonaal (in cm) van je televisie als startpunt.

Over het algemeen raden we het volgende aan:

Voor film, sport, games, kortom voor alle content waar je echt volop de kaart trekt van maximale beleving is de ideale kijkafstand 1,2x tot 2x de schermdiagonaal (in cm).

Voor een meer ontspannen kijkervaring, bijvoorbeeld voor nieuws, praatshows, soaps, luchtige reeksen kan je 2,0x tot 2,5x de schermdiagonaal gaan.

Een voorbeeld: Je hebt een 65 inch tv. Dat betekent dat de schermdiagonaal 165 cm is (65 x 2,54). De kortste kijkafstand die we aanraden is dan 2 m (165 cm x 1,2). Zelfs tot 3,3 m (165 cm x 2) is de kijkervaring uitstekend en haal je maximaal nut uit het formaat van je tv. Voor een uitgesproken rustigere kijkervaring kan je zelfs tot 4,1 m (165 cm x 2,5) gaan.

Die cijfers zijn natuurlijk geen verplichting, je mag er van afwijken. Maar ze geven wel een heel goede richtlijn. Wie bijvoorbeeld een bioscoopervaring wenst, zal teleurgesteld zijn als hij op meer dan vier meter van een 55 inch scherm zit. Het beeld vult dan een veel te klein deel van je gezichtsveld en je hebt nooit het gevoel dat je meegesleept wordt in de actie. Omgekeerd geldt dat ook, wie een rustige tv-ervaring zoekt, zit beter niet te dicht bij de tv.

Wil je nog wat meer achtergrond, dan kan je terecht in onderstaand artikel over de ideale kijkafstand.