Aqara onthult diverse nieuwe producten tijdens IFA 2024

Nieuwe beveiligingsproducten van Aqara

Aqara lanceert de Camera Hub G5 Pro, Garage Door Controller T2 Kit, Valve Controller T1 en een slimme rookmelder. De Camera Hub G5 Pro is de eerste camera van het merk voor buitenshuis en is verkrijgbaar als PoE of als Wi-Fi-versie, beschikt over True Color Night Vision en on-device AI-mogelijkheden voor het herkennen van gezichten, voertuigen, huisdieren en pakketten. Live en opgenomen video’s zijn end-to-end versleuteld en de eMMC-opslag kan synchroniseren met zowel cloud- als lokale NAS-servers. De G5 Pro is compatibel met grote platforms zoals Apple Home (inclusief HomeKit Secure Video), Alexa, Google Home en SmartThings en heeft extra RTSP-ondersteuning om te streamen naar NVR’s en videoservers. Een ingebouwde Zigbee 3.0-hub helpt bij het verbinden van buiten- en binnenshuis.

De Garage Door Controller T2 laat je de garagedeur op afstand openen via geofencing, spraakassistenten, mobiele apps en automatiseren. De Valve Controller T1 kun je integreren met de lekkagedetectoren van het merk om bijvoorbeeld automatisch het water- of gassysteem af te sluiten bij een mogelijke overstroming of gaslek en de rookmelder is uitgerust met een 85dB-sirene en kan met andere Aqara-producten worden geïntegreerd.

Energiebeheer en slimme verlichting met Thread

Aqara lanceert verschillende nieuwe schakelaars met ondersteuning voor Thread en Zigbee met de Light Switch H2 EU, Dimmer Switch H2 EU en de Shutter Switch H2 EU. Dankzij Thread heb je ondersteuning voor de smarthomestandaard Matter, maar via Zigbee heb je ook mogelijkheden als energiebewaking. Een nieuwe lamp is er ook met de LED Bulb T2, een lamp beschikbaar in een RGB CCT-versie, ondersteuning voor Thread en aanpasbare wittinten. De T2-serie is verkrijgbaar in E26, E27 en GU10.

Voice Mate H1

De Voice Mate H1 brengt spraakbesturing naar je smarthome. Dit product is een accessoire van de Aqara Hub M3 en is een compact apparaat op batterijen dat is uitgerust met een ingebouwde microfoon, waardoor gebruikers de AI-aangedreven Aqara Copilot vanuit elke plek in huis kunnen aansturen. In tegenstelling tot veel spraakassistenten die afhankelijk zijn van constant verbonden apparaten die altijd luisteren naar het activeringswoord, blijft de Voice Mate H1 in slaapstand en wordt alleen geactiveerd wanneer hij door de gebruiker wordt opgepakt, wat de privacybescherming maximaliseert.

Andere nieuws van Aqara

Aqara kondigt een partnership aan met Home Assistant voor het Work with Home Assistant-programma en gaat geoptimaliseerde ervaringen bieden aan de gebruikers van Home Assistant. Daarnaast is er een integratie voor Tesla elektrische voertuigen binnen Aqara Home-automatiseringen. Zo kan je jouw Tesla integreren in je huisroutines zoals het opladen tijdens daluren of het inschakelen van de auto en het starten van de airco als vlak voordat je aan het werk gaat. De Hub M3 tenslotte introduceert de nieuwe Advanced Matter Bridging-functie, waarmee gebruikers voorwaarden (“IF”) en acties (“THEN”) in de Aqara Home-app kunnen synchroniseren met andere Matter-apps van derden.