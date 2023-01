Wat is Matter en wat kun je ermee in je smart home?

Wat is Matter?

Simpel gezegd is Matter een door de Connectivity Standards Alliance protocol voor je smart home dat fungeert als een verbindende factor tussen apparaten die normaliter niet samenwerken of tot op heden niet samengewerkt hebben. Je kunt dankzij Matter apparaten van totaal verschillende fabrikanten in huis halen en ze zonder al te veel moeite aan elkaar koppelen en met elkaar laten communiceren. Mits ze natuurlijk Matter ondersteunen; dat is en blijft de allergrootste voorwaarde. Tot nu toe moesten apparaten die met Google Home-werken ook compatibel zijn met Google Home. Hetzelfde geldt voor Apple HomeKit en Alexa. Het grote verschil met Matter is dat Matter ondersteund wordt door vrijwel alle grote fabrikanten, en ook steeds meer kleine fabrikanten. De kans dat je een product vindt dat compatibel is met Matter is een stuk groter, of wordt in ieder geval de komende tijd een stuk groter. Onder meer Apple, Google, Amazon, Ikea, Philips Hue, Somfy, Samsung, Tuya, Nanoleaf en vele anderen ondersteunen het protocol in bestaande en/of nieuwe producten.

Matter is onzichtbaar

Een verschil met platformen als Google Home en HomeKit is echter ook dat Matter onzichtbaar is. Het verzorgt de communicatie tussen apparaten en platformen maar is niet te zien. Een Matter-compatibele hub zoals de Google Nest Hub kan dus communiceren met elk Matter-apparaat, maar je ziet en gebruikt alles nog steeds in de Google Home-omgeving. Matter is dus de rode draad tussen alle apparaten, platformen en hubs. Een Matter compatibele hub – in welke vorm dan – kan dus praten met elk ander Matter-apparaat. Sterker nog; je kunt een Matter-apparaat aan meerdere hubs of platformen hangen, en zelfs dan werkt het nog. Bijvoorbeeld; een lamp die gekoppeld is aan Google Home maar ook aan jouw Homey smarthomehub.