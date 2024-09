Xgimi MoGo 3 Pro projector is zo groot als een koffiekopje

Xgimi heeft tijdens de IFA 2024 de MoGo 3 Pro aangekondigd, een draagbare projector die belooft entertainment op groot scherm te leveren, waar je ook bent. Hoe compact precies, dat vertelt het merk je graag. De Xgimi MoGo 3 Pro is zo groot als een koffiekopje en neem je dus overal mee naartoe.

De compacte projector belooft een helderheid van 450 ISO-lumen, Full HD-resolutie en ondersteuning voor HDR10 tot 120 inch geprojecteerd. De ingebouwde Harman Kardon-luidsprekers met Dolby Audio zorgen volgens het merk voor een meeslepende audio-ervaring. Voorzien van Google TV heb je al je favoriete apps direct tot je beschikking. De installatie moet volgens het merk een fluitje van een cent zijn volgens ISA 2.0 met onder andere Auto Keystone Correction en Intelligent Obstacle Avoidance.

De prijs is 499 euro.

Horizon S-serie

Naast de MoGo 3 Pro lanceert Xgimi ook de Horizon S-serie met 4K-resolutie. Deze bestaat uit de Horizon S Max en Horizon S Pro. De eerste komt met ondersteuning voor IMAX Enhanced en Dolby Vision, de S Pro alleen Dolby Vision. Ze zijn ontworpen volgens hetzelfde concept met het draaibare voetje als de tijdens de CES aangekondigde Horizon Max.

De Horizon S Max is met 3100 ISO-Lumens veel helderder dan de 1.800 ISO-Lumens van de nieuwe S Pro. Daar is de prijs waarschijnlijk dan ook naar, alhoewel die nog niet bekend is voor de Europese markt.