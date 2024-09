Asus toont nieuwe convertibles in Vivobook-serie

Asus heeft verschillende nieuwe laptops getoond tijdens de presentatie gisteren. We pikken er twee modellen in de Asus Vivobook-serie uit die, naast als laptop, ook als tablet gebruikt kunnen worden. Het zijn zogenaamde convertibles en zijn dus eigenlijk twee-in-één apparaten. Ten eerste is daar de ASUS Vivobook 14 Flip (TP3407) met een 360°-scharnier. Zo kun je naadloze overgangen maken tussen laptop-, tent-, standaard- of tabletmodus. Volgens Asus maakt dat deze Vivobook ook zeer geschikt voor productieve taken, ook door de ondersteuning voor de Asus Pen 2.0. Dit model heeft een ultraslank en licht ontwerp, met een dikte van slechts 1,7 cm en een gewicht van slechts 1,5 kg. Volgens Asus de ideale metgezel voor onderweg.

AI-toepassingen

Er zijn verschillende configuraties mogelijk. Onder de motorkap wordt de Vivobook 14 Flip aangedreven door maximaal een Intel Core Ultra 7-processor (serie 2), die tot 47 NPU TOPS biedt voor efficiënte uitvoering van AI-toepassingen en moeiteloze prestaties. Het apparaat beschikt over een 70 Wh-batterij, ultrasnelle WiFi 7-connectiviteit en een breed scala aan I/O-poorten voor naadloze connectiviteit. Een Dolby Atmos-audiosysteem zorgt voor een meeslepende audio-ervaring, waardoor het volgens Asus een krachtige en betrouwbare keuze is voor diegenen die op zoek zijn naar een dynamische, AI-aangedreven laptop. De Vivobook 14 Flip heeft een 14-inch FHD NanoEdge-touchscreen, dat levendige beelden en een meeslepende kijkervaring levert, perfect voor zowel werk als ontspanning.

Heb je liever een groter model? Asus introduceert ook de Vivobook 16 Flip (TP3607) met een groter 16-inch 3K OLED-scherm, dat volgens het merk meer schermruimte biedt voor meeslepende beelden en verbeterde productiviteit zonder concessies te doen aan de prestaties.

Prijs en beschikbaarheid

Op dit moment is er nog niets bekend over een prijs en lanceringsdatum van de nieuwe Asus Vivobook-serie.

