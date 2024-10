Review: JBL Tour Pro 3 in-ears met groter display en betere ANC

Design en comfort

De JBL Tour Pro lijkt veel op zijn voorganger, met de twee losse oortjes die in het oor geplaatst worden en de slimme oplaadcase met display. Ook dit model is weer heel strak afgewerkt en heeft een premium look and feel. De oortjes zelf wegen nog steeds 6,1 gram per stuk en zitten comfortabel in het oor, maar ze zijn met 16mm wel iets dikker dan hun voorgangers, wat met name komt door inmiddels dubbele drivers voor een betere audioweergave. Dat heeft echter weinig invloed op het comfort.

Een belangrijk verschil met de Tour Pro 2 is dat de derde generatie oplaadcase met een groter scherm komt. De nieuwe case is voorzien van een 1,57-inch display, waar de vorige case een 1,45-inch display had. Dat is handig in het gebruik, maar belangrijker is dat de nieuwe case ook gekoppeld kan worden aan bronnen zonder bluetooth. Dankzij de meegeleverde usb-a, usb-c- en jack-kabels kun je de case fysiek koppelen met audiosystemen die niet over bluetooth beschikken. De case stuurt het geluid dan draadloos door naar de oortjes, wat een hele fraaie nieuwe functie is. De functies zijn dan ook direct op het scherm van de oplaadcase te bedienen.

Het display heeft een hoge resolutie en een kleurenscherm waarop de belangrijkste instellingen aan te passen zijn én waarop je notificaties van je telefoon te zien krijgt. De touch-bediening werkt prima en alles op het scherm is goed leesbaar. Leuke bijkomstigheid is dat je de achtergrond (screensaver) kunt aanpassen met een eigen afbeelding. Ook handig is de weergave van de batterij, zowel van de oortjes als van de case zelf. De case zelf is overigens niet gegroeid maar is nog steeds een flinke accessoire voor in je broekzak, waar je wel rekening mee moet houden als deze in je broekzak zit tijdens bijvoorbeeld het wandelen of sporten.

De oortjes zijn ondanks het iets grotere formaat nog altijd licht, wat het draagcomfort ten goede komt. Je hebt nauwelijks in de gaten dat je de oortjes draagt en daarbij zitten ze stevig in het oor waardoor je ook zonder problemen licht kunt sporten. Ga je echt rennen of intensief sporten in de sportschool dan willen ze wel eens los komen te zitten. Voor wat intensiever sporten raden we dan ook vaak oortjes met een haakje aan. JBL levert vijf siliconentips mee voor alle formaten oren, plus een setje schuimrubberen tips die zich aan de vorm van je oor aanpassen. Die laatste zitten in mijn optiek comfortabeler maar gaan wat minder lang mee. Ook geven ze betere afsluiting van de buitenwereld en een wat warmer geluid. In de app kun je aangeven elke tips je gebruikt, waar de audioweergave op wordt aangepast.