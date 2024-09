Anker start met Eufy-slimme verlichting en toont robotstofzuiger

Eufy gaat starten met slimme verlichting in ons land. Alhoewel er tijdens de IFA 2024 in Berlijn meerdere soorten verlichting getoond werden, gaan we hier starten met de Eufy Outdoor Lights E22. Ook toonde het merk een nieuwe robotstofzuiger.

Eufy Outdoor Lights E22

Anker gaat de markt van de slimme verlichting betreden. Het merk gaat meerdere soorten verlichting lanceren in ons land, maar het begint hier met de Eufy Outdoor Lights E22. Een lichtslang van 15 meter met 30 lampjes of van 30 meter met 60 lampjes. Het is een lichtslang voor buiten en kan zowel kleur als wit licht weergeven. Je kunt ze bedienen met de Eufy Life-app. Lamp en controllers zijn UV-bestendig, IP65-gecertificeerd tegen stof en water en een IP67-adapter. Ze kunnen 55.000 uur branden en zijn gemakkelijk te plaatsen middels een plakstrip aan de achterkant. Wie dat wil kan de lampen ook koppelen aan de camera’s voor Eufy om ze te integreren binnen je beveiligingsmodi.

De 15-meter versie kost 169 euro en de 30-meter versie 249 euro.

Eufy S1

Enige tijd geleden hebben we de Eufy Omni S1 Pro uitgebreid getest. Dit keer is het de beurt aan de Eufy S1. Geen Pro-model dus, maar een betaalbaardere robotstofzuiger die veel functies van het Pro-model overneemt. De slimme robotstofzuiger is ook uitgerust met de brede Always Clean Mop. In tegenstelling tot de roterende dweilen op andere modellen, reinigt de 29 centimeter lange dweil zichzelf in realtime tijdens het schoonmaken met 170 omwentelingen per minuut. Er zijn ook twee zijborstels en een ontwarborstel om te voorkomen dat haren vast komen te zitten. In combinatie met de contactdruk van één kilogram en een sterke zuigkracht van 8.000 pascal is het schoonmaakresultaat vergelijkbaar met grondig schrobben met de hand, waardoor zelfs hardnekkige vlekken effectief worden verwijderd. Dit is identiek aan het Pro-model, dus de schoonmaakresultaten, maar ook de navigatie met 3D MatrixEye navigatie zullen vergelijkbaar zijn verwachten we. De precieze verschillen tussen het reguliere model en het Pro-model hopen we op een later moment te kunnen duiden.

De Eufy S1 heeft een adviesprijs van 1.299 euro, dat is tweehonderd euro goedkoper dan de Eufy S1 Pro.