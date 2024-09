Q Acoustics E300A: slimme inbouwversterker met Alexa

De Q Acoustics E300A is echt ontworpen voor installatie door een professional tijdens bouw- of renovatiewerkzaamheden en kan vervolgens in het plafond geïnstalleerd worden. Eenmaal geïnstalleerd biedt de E300A volgens de fabrikant een discrete oplossing voor audio in je smarthome. Je kunt dit model in iedere kamer plaatsen. Drie far-field microfoons moeten je stem al van ver oppikken en dankzij de plaatsing aan het plafond ben je in 360 graden te horen voor Alexa, waarmee de E300A ook geschikt is voor stembediening in grotere ruimtes. De LED-ring laat weten wanneer Alexa je kan horen, net als bij de Echo-speakers. Wie dat wil kan ook de meegeleverde afstandsbediening en de Android Q Net App gebruiken. Deze laatste gebruik je voor de wifi-installatie, maar beschikt ook over een equalizer.

Muziek streamen

De Q Acoustics E300A is compatibel met muziekdiensten als Amazon Music, Apple AirPlay 2, TIDAL Connect en Spotify Connect. Uiteraard is er ook ondersteuning voor wifi en Bluetooth. Je kunt ook het geluid van je tv verbeteren door deze aan te sluiten op de E300A met een optische kabel. De E300A levert 2 x 25W vermogen (6 ohm) en kan tot vier luidsprekers aansturen. Je kunt kiezen uit Q Acoustics inbouwluidsprekers, maar ook passieve luidsprekers van andere merken.

Belangrijkste kenmerken

Ingebouwde spraakbesturing via Amazon Alexa

Krachtige audioversterker, geschikt voor twee of vier Q Acoustics inbouwluidsprekers

Kan dienen als basis voor een smarthome en multi-room audiosysteem

Wi-Fi-ondersteuning voor eenvoudige installatie, sluit alleen stroom en luidsprekers aan

Compatibel met populaire muziekdiensten zoals Amazon Multi-Room Audio, Apple AirPlay 2, TIDAL Connect en Spotify Connect

Bluetooth 5.2 voor draadloos streamen vanaf compatibele apparaten

Gecertificeerde brandwerendheid van 60 minuten

Audio-ingang voor tv-geluid

Speciaal ontworpen voor inbouw

Prijs en beschikbaarheid

De E300A is nu beschikbaar voor pre-order vanaf 749 euro. Er is ook een bundel met twee Qi65C inbouwluidsprekers beschikbaar voor 949 euro.