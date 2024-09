Acer lanceert Iconia X12 tablet met groot amoledscherm

De Acer Iconia X12 lijkt echt voor entertainment gemaakt te zijn dankzij het grote 12,6-inch 2.5K amoled-scherm (2.560 bij 1.600 pixels) en de vier stereoluidsprekers. Enigszins opmerkelijk is dan dat het scherm een maximale vernieuwingsfrequentie van slechts 60Hz heeft. Aan boord vinden we een MediaTek Helio G99-processor, 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart tot 1 TB. De batterij heeft een capaciteit van 10.000 mAh.

De tablet heeft ondersteuning voor wifi 5, bluetooth 5.2, 3,5mm-koptelefoonaansluiting en draait op Android 14. Verder beschikt dit model over een hoofdcamera van dertien megapixel met autofocus en flitser en voorop een frontcamera van acht megapixel. Naast entertainment is de tablet ook geschikt voor productiviteit. Optioneel kun je een styluspen aanschaffen en een los bluetooth-toetsenbord met trackpad. De tablet weegt 600 gram, is 6,7 mm dik en is verkrijgbaar in het zwart en het olijfgroen.

Prijs en beschikbaarheid

De Acer Iconia X12 is vanaf januari 2025 verkrijgbaar voor 369 euro.

