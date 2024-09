SwitchBot lanceert kleine robotstofzuiger, luchtreiniger en meer

Gisteren al kon je lezen over de SwitchBot Evaporative Humidifier, een luchtontvochtiger met een tank van 4,5 liter. Het merk laat vandaag weten dat het nog veel meer nieuwe producten zal lanceren in de komende maanden.

Dit is het nieuwe SwitchBot-assortiment

Nieuwe luchtreinigers, smart blinds, twee sensoren en ’s werelds kleinste robotstofzuiger. Laten we met die laatste beginnen. De K10+ Pro Combo heeft een behoorlijk groot thuisstation, maar je hebt niet alleen de beschikking over een hele compacte robotstofzuiger, maar tevens een steelstofzuiger. Het thuisstation kan beide stofzuigers automatisch legen. De steelstofzuiger komt met diverse accessoires voor harde vloeren, tapijten, de auto of tussen de bank. De robotstofzuiger in dit Combo-pakket biedt tevens ondersteuning voor Matter.

SwitchBot lanceert twee nieuwe luchtreinigers. Zo is daar een gewone luchtreiniger, maar tevens een luchtreiniger met een tafelblad bovenop. Het leuke hiervan is dat de tafel tevens een draadloze lader is. Zo kan je makkelijk je telefoon of draadloze oortjes opladen. SwitchBot plaatst deze luchtreiniger tijdens de marketing zelf als nachtkastje in de slaapkamer, zodat je telefoon ook gelijk opgeladen wordt in de nacht. Elders in huis kan natuurlijk ook. De luchtreinigers hebben een pre-filter, HEPA-filter en een carbon-filter aan boord en zijn volgens het merk zeer stil (20dB). Kies je voor het model zonder tafeltje? Dan ben je goedkoper uit. Beide modellen hebben een LED-ring aan de bovenkant.

De smart blinds (SwitchBot Roller Shade) doet wat je van een slim rolgordijn kunt verwachten. Je kunt het op afstand openen of sluiten en je kan kiezen uit diverse varianten tussen de 0,58 meter en 1.85 meter. Je kiest uit een S, M, L of XL en iedere variant is gedeeltelijk uitschuifbaar, dus er is altijd een variant die past. Uiteraard zijn deze smart blinds te integreren binnen het slimme huis. Het leuke is echter dat het rolgordijn zelf vervangbaar is. Je kunt de stof makkelijk vervangen en dus perfect aanpassen aan je interieur.

De SwitchBot Meter Pro is de nieuwe temperatuur- en luchtvochtigheidssensor van het merk, maar heeft dit keer flink wat nieuwe functies. Naast temperatuur en de luchtvochtigheidsgraad voor zowel binnen als buiten ook de weersvooruitzichten, tijd en datum, comfortlevel en een alarm. Er is ook een duurdere SwitchBot Meter Pro met CO2-monitor aan boord. Verder zijn ze identiek.

Prijs en beschikbaarheid

De luchtreinigers zijn verkrijgbaar vanaf november, maar nu al te preorderen voor respectievelijk 239,99 euro en 299,99 euro. De K10+ Pro Combo gaat 799,99 euro kosten en is vanaf december verkrijgbaar. De smart blinds zijn verkrijgbaar in december en kosten tussen de 219,99 euro en 339,99 euro, maar zijn optioneel ook verkrijgbaar met een zonnepaneel. De SwitchBot Meter Pro kost 34,99 euro. Wil je de variant met CO2-monitor aan boord? Die kost het dubbele: 69,99 euro.