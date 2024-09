Tado kondigt draadloze variant van Slimme Thermostaat X aan

In mei lanceerde Tado het nieuwe X-assortiment. Deze bestaat uit de Slimme Thermostaat X, Slimme Radiatorknop X, Draadloze Temperatuursensor X, Warmtepomp Optimizer X en de Bridge X. Vandaag komt daar een nieuw product bij wat het X-assortiment volgens het merk compleet maakt: de Tado Draadloze Slimme Thermostaat X. Deze biedt dezelfde mogelijkheden en functies als de Slimme Thermostaat X, maar dan als draadloze variant. Volgens Tado is de installatie eenvoudig en is het product gebruiksvriendelijk in gebruik.

De Draadloze Slimme Thermostaat X is compatibel met twee soorten verwarmingsinterfaces: relay (aan/uit, mechanisch) en OpenTherm (digitaal). Het kan los worden gebruikt of als onderdeel van een huis met meerdere Slimme Radiator Thermostaten X voor volledige controle over de verwarming in elke ruimte van het huis.

Net als de rest van het Tado X-assortiment is de draadloze variant een Matter-apparaat dat gebruikmaakt van het Thread-protocol. Dit biedt een groter radiobereik en dekking voor grotere woningen. Daarnaast kan de dit model gecombineerd worden met een Thread border router, wat betekent dat klanten geen Bridge X hoeven te kopen of een apparaat van een derde partij zoals Apple HomePod Mini hoeven te gebruiken om hun Thread mesh-netwerk te laten functioneren.

Warmtepomp Optimizer X

De Warmtepomp Optimizer X krijgt ook de nodige verbeteringen. Daikin-apparaten zijn vanaf nu compatibel en vanaf november ook Panasonic. De Warmtepomp Optimizer X is al compatibel met Atlantic, Vaillant, Saunier Duval en Fujitsu en Tado wil hier in de toekomst nog meer merken aan toevoegen.

Het merk komt ook met verbeteringen op het gebied van efficiëntie en meer besparingen voor warmtepompen met verbeterde, ruimtegestuurde verwarmingsoptimalisatie. De Tado Slimme Thermostaat X en Slimme Radiator Thermostaat X laten het aan de Warmtepomp Optimizer X weten als ze hun individuele gewenste temperatuur hebben bereikt. Deze informatie wordt samengevoegd om de temperatuur van de warmtepomp te verlagen – of in standby-modus te zetten – waardoor het efficiënter werkt.

De verbetering is dat de Warmtepomp Optimizer X voorheen de warmtepomp volledig in- of uitschakelde op basis van de informatie van apparaten in elke ruimte, terwijl het nu het percentage verlaagt waarop de warmtepomp functioneert.

Prijs en beschikbaarheid

De Tado Draadloze Slimme Thermostaat X is verkrijgbaar in een starterskit met een adviesprijs van 199,99 euro.