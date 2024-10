Nieuwe uitgave: Music Emotion oktober 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

BRANDSTORY: Perlisten – “Eindelijk konden we de speaker bouwen waarvan we droomden”

Perlisten is een luidsprekerbouwer die op korte tijd uit het niets opdook om meteen een gerespecteerde naam te worden. Hun speakers en subwoofers oogsten veel lof én awards. Maar wie is Perlisten precies en waarom hebben ze zo snel zoveel bereikt?

Canton Smart Vento 9 S2 en Smart Connect 5.1 – Het ideale entertainmenttrio?

Familiebedrijf Canton is opgericht in 1972 en produceert vanuit Weilrod bij Frankfurt am Main al decennialang kwalitatief goede luidsprekersystemen voor de hifiwereld en de automotive-branche. Naast conventionele luidsprekervarianten levert de fabrikant sinds 2019 ook actieve modellen in de Smart-serie. De Smart Connect 5.1 AV receiver kan de Smart-luidsprekers aansturen en heeft een multiroom streamingplatform aan boord waarmee je in een oogwenk van tweekanaals stereo tot een omvangrijke draadloos aangestuurde surround opstelling configureert. Dit doe je zonder technische aanleg of achtergrond, op de manier waarop jij dit wilt. Nieuw in deze Smart-serie is de Canton Smart Vento 9 S2 die net onder de Reference K-serie is gepositioneerd. Dit is een actieve vloerstaande drieweg basreflex-luidspreker en deze volgt de eerste generatie Vento 9 op. Op het eerste gezicht heeft de Vento 9 S2 een vergelijkbare optiek als zijn voorganger, toch is deze geheel opnieuw ontworpen.

Sennheiser HD 620S – Een Sennheiser voor overal

Als één van de grootste namen op gebied van hoofdtelefoons is Sennheiser volop op de kar van draadloze koptelefoons en oortjes gesprongen. Daarom is net heel fijn dat het merk nog oog heeft voor hifi-hoofdtelefoons. Met kabel én zonder torenhoge kostprijs.

Audio Research I/50 – Hippe ‘stadsauto’ met formule 1aspiraties

Hoewel u vast zult begrijpen dat mijn koptekst denkbeeldig is en een buizenversterker natuurlijk niets met een auto te maken heeft, is de strekking wel meteen duidelijk. Want met de biedt het Amerikaanse Audio Research voor een nog redelijk bedrag een geïntegreerde high-end buizenversterker aan die het meest compacte, meest voordelige en zelfs meest complete ooit in de geschiedenis van het merk is. Tel daar de legendarische muzikale genen, de mogelijkheid om een DAC en phonomodule toe te voegen en de maar liefst zes(!) verschillende kleuren bij op en er staat een bijzonder attractief totaalplaatje. Een muzikaal pretpakket dat een grote groep muziekliefhebbers aan zal spreken.

DALI RUBIKORE CINEMA, ON-WALL en RUBIKORE 2 – Surround met gevoel en dynamiek

Luidsprekerbouwers zijn vaak gericht op stereo, waardoor surroundliefhebbers een beetje in de kou blijven staan. Dat is wel anders bij de kersverse RUBIKORE-lijn van DALI. Onder meer een nieuw RUBIKORE CINEMA-model biedt de flexibiliteit om een compact of uitgebreid surroundsysteem te bouwen. En dat met technologie afkomstig uit de peperdure KORE-torens…

Q Acoustics 5040 5.1 – Surround, de slanke aanpak

De Q Acoustics 5040 5.1-bundel maakt het bouwen van een surroundopstelling eenvoudiger. Met hun slanke design en fraaie afwerking beloven ze echte surround zonder de woonkamer vol te stouwen met grote toestellen. Maar hoe presteert zo’n systeem?

YG Acoustics Carmel 3 – Geweldenaar met kleine afmetingen

Als je de doorsnee hifi-enthousiast vraagt hoe deze tegen high-end audio aankijkt worden vaak maar drie woorden genoemd. Groot, duur en extravagant. Hoewel dit inderdaad herkenbare raakvlakken zijn, betekent de term high-end voor mijzelf toch heel wat anders. Om er weer een autovergelijking bij te halen – want dat is immers voor velen herkenbaar – vind ik high-end veel raakvlakken met de Formule 1 hebben. Dus ook hier eigen vindingen, compromisloos materiaalgebruik en werken in een technologisch grensgebied met problematiek waar vaak nog geen oplossingen voor bestaan. Ook op de Amerikaanse luidsprekerfabrikant YG Acoustics is deze omschrijving zeer van toepassing. De hier te bespreken Carmel 3 is het kleinste model uit hun top referentiereeks en blijkt in veel opzichten bijzonder goed in de gemiddelde Nederlandse woonomgeving te integreren.

Bowers & Wilkins Pi8 – Alles voor de beste geluidskwaliteit

Met de Pi8 presenteert Bowers & Wilkins draadloze oordoppen die hoger mikken dan ooit tevoren. Ondersteuning voor aptX Lossless, carbon-drivertechnologie en een gesofistikeerd audiodesign onderbouwen die ambitie. En uiteraard draagt David Beckham ook z’n steentje bij.

PRODUCTNEWS:

Penhold & Fezz – Een perfecte match

vM DA470 digitaal/analoog converter – Muziek vanuit een professionele optiek

Marantz – Nieuwe paradepaarden

Bluesound – Bluesound opent Node-offensief

INTERVIEW: Rachel Podger – Het gaat om de muziek

Wat doe je zoal in de soms regenachtige en soms warme zomer van 2024? Wel, Rachel Podger was in het land, dus gezellig om eens even te praten. Op naar Utrecht waar onze afspraak vergezeld ging van een ontluikend en voorzichtig zonnetje.

COLUMN: Met muziek de wereld rond

REVIEWS: Muziektips Ruud Jonker – Diverse (sa)cd/lp-recensies

