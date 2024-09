Het Chinese merk Dreame maakt bekend dat je vanaf vandaag twee nieuwe dweilende stofzuigers kunt verwachten in de Benelux. Ten eerste is er de Dreame L40 Ultra, die met een uitrekende borstel ook de lastig bereikbare hoekjes in huis kan meepakken. Ook is er een steelstofzuiger die meteen kan dweilen, in de vorm van de H14 Pro, die zelfs plat te gebruiken is.

Dreame L40 Ultra

De Dreame L40 Ultra heeft een dweil die onder de robotstofzuiger vandaan komt, wat het merk MopExtend RoboSwing Technology noemt. Dankzij deze functie kan het apparaat traditioneel moeilijk bereikbare plekken (tot vier centimeter bij de robot vandaan) schoonmaken die onbereikbaar zijn voor andere dweilende robotstofzuigers. De MopExtend-unit detecteert randen en vervolgens wordt het bereik van deze dweilen automatisch bijgesteld.

Ook is er een borstel aanwezig die verder naar de buitenkant reikt. Die borstel kan worden verlengd en opgetild, waardoor de L40 Ultra ook gebieden onder meubilair kan meenemen. In samenwerking met de primaire borstel kan het apparaat schakelen tussen verschillende modi en in verschillende scenario’s worden gebruikt, waarbij zelfs (of beter gezegd: juist) hoekjes die gevoelig zijn voor stof worden meegenomen. De primaire borstel kan tot 10,5 mm worden verhoogd, zodat ook tapijten met korte vezels goed kunnen worden gereinigd.

H14 Pro

Daarnaast heeft Dreame de H14 Pro uit de doeken gedaan: een slimme oplossing met een 180° Lie-Flat Reach-functie, zodat schoonmaken onder kastjes, meubilair en andere lastig bereikbare plekken een fluitje van een cent wordt. Dit houdt in dat je de stofzuiger helemaal plat kunt gebruiken. De borstel van de H14 Pro is gespecialiseerd in het schoonmaken van moeilijk bereikbare plaatsen. Ook is het apparaat uitgerust met een watercirculatiesysteem, zodat je er tevens mee kunt dweilen.

Het beeldscherm toont niet alleen reinigingsindicator, maar laat ook de inhoud van de batterij en eventuele verstoppingen zien. Dankzij zijn kracht en vermogen verwerkt de H14 Pro zonder problemen verschillende vuilconcentraties, zoals stof, kruimels en zelfs gemorste vloeistoffen. H14 Pro beschikt over een zuigkracht van 18,000 Pa en kan daardoor hardnekkige, grote (stof)deeltjes zonder moeite laten verdwijnen.

Naast stofzuiger kan de H14 Pro ook prima dweilen. De Liquid Separation Motor zorgt voor krachtige reiniging, zelfs wanneer de stofzuiger parallel aan de vloer is, en voorkomt terugstroming van gebruikt water. De borstel wordt aangedreven door een hogesnelheidsmotor van 14,000 RPM, waardoor die 520 keer per minuut kan roteren om ervoor te zorgen dat schoon daadwerkelijk schoon is. Dankzij de verbeterde batterijcapaciteit (zes keer 5.000 mAh) kan het apparaat ononderbroken stofzuigen voor veertig minuten. Ook wordt de H14 Pro geleverd met een watertank met 880 ml inhoud.

Prijs en beschikbaarheid

De Dreame H14 Pro en L40 Ultra zijn vanaf vandaag verkrijgbaar en hebben respectievelijk een adviesprijs van 699 euro euro en 1.199 euro. Om de lancering te vieren krijgen klanten 100 euro korting als zij de H14 Pro of L40 Ultra tussen nu (6 september) en 22 september aanschaffen.

Benieuwd of de L40 Ultra bij je past? In dit artikel geven tips hoe je dat het beste kunt achterhalen.