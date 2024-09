HMD Fusion: smartphone heeft verwisselbare ‘outfits’

Je telefoon een nieuwe outfit (achterkant) geven? Het kan met de HMD Fusion. En het heeft ook daadwerkelijk een functie bij deze smartphone. Middels zes pinnetjes kun je deze aanpassen en gelijk de software en hardware wijzigen. Zo kan de telefoon nieuwe mogelijkheden, unieke interfaces en verbeterde performance krijgen. Dit jaar brengt HMD Global een verzameling aan Smart Outfits uit. Zo is daar een Flashy Outfit voor content creators met ingebouwde ring light, de Rugged Outfit om je telefoon stofdicht en waterbestendig te maken of de Wireless Outfit om extra technologie naar de smartphone te brengen. Standaard komt de telefoon met een Casual Outfit welke geen extra functionaliteiten heeft. Een speciale Gaming Outfit maakt van de smartphone een echte spelcomputer.

Daarnaast is het natuurlijk een gewone smartphone met een lcd-scherm van 6,56-inch (1.612 bij 720 pixels), een 108 megapixelcamera aan de achterkant en 50 megapixelcamera aan de voorkant. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kan je met 33W opladen. Verder is er 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen en een Snapdragon 4 Gen 2 aan boord. De telefoon is modulair en makkelijk zelf te repareren. Je kunt zelf het scherm, de batterij of een ander onderdeel vervangen.

Prijs en beschikbaarheid

De HMD Fusion is binnenkort beschikbaar voor 269 euro. Gekleurde outfits zonder extra functie kosten 29,99 euro per stuk. Wat de Smart Outfits met extra functionaliteiten gaan kosten is nog niet duidelijk.

