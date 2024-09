AVM presenteert nieuwe FRITZ!-producten voor 5G, Wi-Fi 7 en meer

Wi-Fi met een ver bereik staat hoog op de agenda voor AVM op de IFA 2024 dit jaar. Het merk lanceert nieuwe Mesh Wi-Fi-repeaters die voor het eerst Wi-Fi 7 ondersteunen met de FRITZ!Repeater 2400 W7 en FRITZ!Repeater 1200 W7. Daarnaast kun je je wifi-bereik uitbrengen met de FRITZ!Mesh Set 3000 Wi-Fi 6 en de FRITZ!Mesh Set 1200 Wi-Fi 6. Beide producten zijn eenvoudig aan te sluiten op een FRITZ!Box of een router van een andere fabrikant om zo de Wi-Fi uit te breiden.

5G-snelheid voor thuis

De FRITZ!Box 6860 5G biedt browsen en streamen via 5G mobiele netwerken voor binnen én buiten. Het draadloze apparaat ondersteunt zowel 5G (NSA, SA) als LTE en haalt datasnelheden tot 1,3 gigabit/s. Uitgerust met sterke Mesh Wi-Fi volgens de Wi-Fi 6 standaard, kan het ook draadloos data verspreiden in de hele woning. Het heeft ook een DECT-basisstation voor telefonie en smart home-toepassingen.

Andere nieuwe producten van AVM

Tot slot breidt AVM zijn glasvezelportfolio uit en introduceert het nieuwe modellen:

– de FRITZ!Box 5690 XGS voor snelle verbindingen met 10 Gbit/s;

– de FRITZ!Box 5690, die bliksemsnelle prestaties levert voor GPON en AON;

– de flexibele FRITZ!Box 4690 draadloze router.

Samen met topmodel FRITZ!Box 5690 Pro hebben gebruikers volgens AVM zo een ruime keuze om snel te browsen via glasvezel. Alle modellen ondersteunen de nieuwe Wi-Fi 7-generatie en het hoge niveau van functies voor netwerktoepassingen voor thuis en thuiswerken waar FRITZ!Box bekend om staat. Beschikbaarheid van de producten kan per land variëren. Informatie over welke producten in Nederland worden gelanceerd volgt later.

FRITZ!OS 8

IFA-bezoekers krijgen ook een voorproefje van FRITZ!OS 8 met meer dan 60 nieuwe functies en verbeteringen voor alle huidige FRITZ!-producten. De aankomende update brengt gebruikers volgens AVM meer gemak en een beter overzicht in hun digitale huis. De installatie van een FRITZ!Box is vereenvoudigd en de gebruikersinterface is herzien. De startpagina toont nu bijvoorbeeld de verbindingsstatus. Ook het mesh-overzicht maakt het gemakkelijker om de afzonderlijke apparaten op naam en symbool toe te wijzen. In het gastnetwerk kunnen de geregistreerde apparaten ook beter op naam worden toegewezen. Dit is vooral handig voor gebruikers die het gastnetwerk voor smarthomes gebruiken en de vele apparaten nu nog beter kunnen herkennen.

Tevens nieuw is de praktische online monitor, die informatie geeft over de belasting van de internetverbinding door de afzonderlijke apparaten. IPv6-gegevens kunnen nu ook worden verzonden via WireGuard, de eenvoudige manier om een VPN-verbinding tot stand te brengen via een QR-code. Dit geeft nog meer gebruikers de mogelijkheid om gevoelige gegevens veilig via VPN te verzenden. De aankomende update is mogelijk niet beschikbaar voor sommige FRITZ!-producten, maar kunnen nu al worden uitgeprobeerd als FRITZ!-laboratoriumversie.

FRITZ!DECT wordt FRITZ!Smart

Ook qua smart home lanceert AVM iets nieuws, namelijk een nieuwe stroomsensor, FRITZ!Smart Energy 250, waarmee gebruikers hun energieverbruik kunnen monitoren en optimaliseren. De huidige naam voor de producten, FRITZ!DECT, zal in de toekomst FRITZ!Smart worden. De bekende slimme producten voor energie, verwarming, verlichting en monitoring krijgen nieuwe namen, maar daarnaast blijft alles typisch FRITZ! volgens AVM met geavanceerde technologie, gebruiksvriendelijke producten en gratis updates.