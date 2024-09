Signify introduceert Philips Hue Play HDMI-sync box 8K en meer

We wisten natuurlijk al dat het merk werkte aan een nieuwe versie van de HDMI-sync box. En alle geruchten waar we eerder over geschreven hebben lijken ook te kloppen. De nieuwe box is inderdaad de Philips Hue Play HDMI-sync Box 8K met ondersteuning tot, de naam zegt het al, een 8K-resolutie, HDMI 2.1 op alle vier de ingangen en 4K op 120Hz. Wat is het nu precies? De Philips Hue Play HDMI-sync Box 8K is ontworpen om je Philips Hue-lampen te synchroniseren met de nieuwste HDMI 2.1-videostandaard die wordt gebruikt door populaire spelconsoles, zoals de PlayStation 5 en Xbox Series X, met resoluties tot 8K en verversingssnelheden tot 120Hz. Hiermee synchroniseer je jouw lampen zonder enige vertraging met je tv-scherm om films te kijken, muziek te luisteren of te gamen. Zeg maar een soort Ambilight als bij de televisies van Philips, maar dan voor je slimme lampen die je al in huis hebt.

Je kunt tot tien Philips Hue-lampen met kleurfunctie tegelijk synchroniseren om de actie op het scherm te evenaren. De lampen kleuren precies mee met wat je op het scherm ziet. Via de Philips Hue-app kun je je instellingen personaliseren, zoals het kiezen van de helderheid, snelheid van effecten en meer.

Plafondlampen

Nieuws is er ook over de plafondlampen Datura en Tento, die eerder al gelanceerd werden. Beide lampen waren verkrijgbaar in een ronde variant, maar de Datura krijgt nu ook een vierkante en rechthoekige variant. De Tento is vanaf nu verkrijgbaar in twee nieuwe vierkante vormen, namelijk 30 cm en 40 cm. De eigenschappen blijven hetzelfde. De Datura heeft een slank en frameloos profiel en kan wit en gekleurd licht weergeven met twee afzonderlijk regelbare lichtbronnen. De Philips Hue Tento is ook een plafondlamp en is verkrijgbaar in een variant met enkel wit licht, warm tot koel wit licht en/of gekleurd licht (30 cm). Het grotere paneel van 40 cm is verkrijgbaar in warm tot koel wit en/of gekleurd licht.

Nieuwe effecten in Philips Hue-app

De Philips Hue-app krijgt vier nieuwe effecten met Cosmos, Underwater, Enchant en Sunbeam. Effecten (oude en nieuwe) zijn binnenkort ook te personaliseren qua helderheid, snelheid en zelfs de basiskleur is te wijzigen. Heb je een groot aantal lampen of accessoires van Philips Hue? Dan is het goed om te weten dat de app later dit jaar de integratie van meerdere bridges zal ondersteunen. Je kunt ze dan bedienen zonder tussen de bridges te hoeven schakelen. Bewegingssensoren krijgen ook een nieuwe functie en kunnen op Do not disturb gezet worden, waarbij ze in de periode niet zullen activeren.

Philips Hue Secure camera’s krijgen een update met Alexa en Google Home en ondersteunen spraakbesturing en livestreams op de Echo Show, Fire TV en Google Nest Hub. Routines zijn straks mogelijk voor het in- en uitschakelen van het Secure-systeem volgens het dagelijkse schema. Tevens komt er een batterijbesparingsfunctie om de levensduur van de batterij te verlengen. Tot slot komt er een AR-functie naar de Philips Hue-app. Zo kun je bepaalde lampen alvast ervaren in augmented reality en kijken of het past binnen je interieur voordat je tot aanschaf over kunt gaan.

Prijs en beschikbaarheid

Philips Hue Play HDMI sync box 8K (beschikbaar vanaf 5 september 2024) – 349.99 euro

Philips Hue Datura 60x60cm of 120x30cm (beschikbaar vanaf herfst 2024) – 399.99 euro