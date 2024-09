Anker heeft twee nieuwe Soundcore-producten gelanceerd met de Soundcore Space One Pro-koptelefoon en de Soundcore AeroFit 2 oortjes met luchtgeleidingstechnologie.

Soundcore Space One Pro

Vorig jaar werd de Soundcore Space One gelanceerd, een koptelefoon die ook door ons uitstekend werd bevonden in een review. Dit jaar is het de beurt aan een Pro-versie van deze koptelefoon. Volgens Anker is de Soundcore Space One Pro de meeste geavanceerde koptelefoon van het merk tot nu toe.

De koptelefoon beschikt over 40mm drivers van polyetheretherketon (PEEK) en polyurethaan membraan en zorgen voor een helder en gebalanceerd geluid. Via de Soundcore-app is er HearID 2.0-technologie beschikbaar om het geluid aan te passen aan je gehoor en ook is er een equalizer aanwezig en diverse andere aanpassingsmogelijkheden. De koptelefoon gaat 40 uur mee met ANC aan en 60 uur met ANC uitgeschakeld. Vijf minuten opladen staat al garant voor acht uur muziek luisteren.

De Soundcore Space One Pro is binnenkort verkrijgbaar voor 199 euro.

Soundcore AeroFit 2

Naast een koptelefoon zijn daar ook oortjes met luchtgeleidingstechnologie met de Soundcore AeroFit 2. Deze hebben een open ontwerp en een verstelbare drukvrije pasvorm Anker belooft levendig geluid en bas. De oorhaakjes zijn in vier standen draaibaar zodat iedereen een comfortabele pasvorm kan vinden. De zachte siliconen nemen de druk op de oren weg, terwijl de gepatenteerde BassTurbo akoestische architectuur het geluid en de membraantrillingen intensiveert. De AeroFit 2 zijn verkrijgbaar in vier kleuren en komen met een oplaadcase.

De Soundcore AeroFit 2 zijn verkrijgbaar voor 129,99 euro.