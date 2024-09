Samsung lanceert wasmachine en vaatwasser in BESPOKE AI-serie

De nieuwe huishoudelijke apparaten zijn aangekondigd voor Europa. Of het daarmee precies dezelfde apparaten zijn als in april tijdens het BESPOKE AI-evenement werden gelanceerd is een beetje onduidelijk. In ieder geval komt er een slimme wasmachine, was-droogcombinatie en een vaatwasser naar Europa toe.

BESPOKE AI wasmachine

De BESPOKE AI wasmachine verbruikt tot 55 procent minder energie dan nodig is voor een A-classificatie en komt volgend jaar op de markt. Samsung heeft de wasmachine boordevol nieuwe technologieën gestopt, waaronder Bubble Shot dat zeepwater door de circulatiepomp trekt en het bovenop de kleding in de trommel sproeit. De was raakt zo makkelijker doorweekt en het wasmiddel dringt gelijkmatig in de kleding door. Dit wordt gecombineerd met Ecobubble en algoritmen voor extra energie-efficiëntie. De BESPOKE AI wasmachine heeft een breed lcd-touchscreen van 7-inch genaamd AI Home waarmee gebruikers snel hun wasprogramma kunnen selecteren en advies op maat krijgen.

BESPOKE AI was-droogcombinatie

De BESPOKE AI was-droogcombinatie verschijnt ook volgend jaar en is een zogenaamd twee-in-één model. Het is een wasmachine én droger in één apparaat. Dit model heeft een A-20% voor wassen en A-classificatie voor de gehele was- en droogcyclus. De droogefficiëntie is verbeterd volgens het Zuid-Koreaanse merk dankzij Heatpump Drying waardoor kleding extra snel droogt bij lage temperaturen. Daarnaast zorgen speciaal ontworpen luchtkanalen voor betere luchtcirculatie, waardoor warmte-energie efficiënter wordt hergebruikt. Ook dit model is voorzien van de Bubble Shot-technologie, wat zorgt voor een energiezuinige wascyclus.

BESPOKE vaatwasser

Geen AI dit keer, maar wel een vaatwasser vol nieuwe innovaties. Zo beschikt dit model over een Kitchen Fit Sliding Door die volgens Samsung perfect aansluit op het keukenmeubilair en tevens energie zal besparen. WaterJet Clean zorgt voor intensieve reiniging vanuit elke hoek, met de draaiende dubbele wasarmen van de All-in-one Sump-module. Het unieke waterstromingssysteem gebruikt slechts 7,9 liter water. Het Active Fan Dry-systeem zorgt voor een betere luchtcirculatie, wat het energieverbruik verlaagt. Twee ventilatoren blazen zachte lucht langs de wanden van de trommel tijdens het drogen. Deze lucht helpt het vocht sneller te verdampen, waardoor er minder opgeslagen warmte nodig is van het spoelwater en de hoeveelheid energie voor het verwarmen van het spoelwater afneemt.

Ondersteuning voor SmartThings AI Energy Mode

De nieuwe productlijn ondersteunt ook de SmartThings AI Energy Mode. Met apparaten die op SmartThings zijn aangesloten, kunnen gebruikers het dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse stroomverbruik checken. En als de geschatte maandelijkse energierekening hoger is dan gepland, kunnen gebruikers de AI Energy Mode inschakelen met de SmartThings-app. Hiermee kun je volgens Samsung flink besparen op de energierekening. Met de AI Energy Mode-cycli bespaart de BESPOKE AI wasmachine tot wel 70% energie. De BESPOKE AI was-droogcombinatie bespaart zo tot 60% energie bij het wassen en tot 30% bij het drogen. En de vaatwasser verbruikt tot 21% minder energie met het Pots & Pans-programma.