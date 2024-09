Het merk Nanoleaf ken je wellicht het beste van het modulaire lichtpanelensysteem. Je kunt een groep vierkante panelen aan elkaar koppelen en daar allerlei soorten coole sfeerverlichting mee creëren. Je ziet dit soort lampen vooral bij contentmakers op bijvoorbeeld YouTube en Tiktok, maar de panelen misstaan niet in normale huishoudens.

Nanoleaf Blocks bieden meer vrijheid aan

Met Nanoleaf Blocks, aangekondigd tijdens IFA 2024, gaat de fabrikant een stapje verder. De panelen worden namelijk functioneler en vervullen ook andere rollen naast sfeermakers, zo laat het merk weten in een recente livestream. Je kunt nog steeds de vormen of combinaties maken die je wil, maar treft nu ook planken en pegboards aan in het assortiment. Daardoor kun je er dus ook dingen op zetten (op de panelen met planken) of aan ophangen (op de panelen met pegboards).

De nieuwe panelen zijn verkrijgbaar in twee formaten (groot en klein). De verlichting zelf heeft ook een flinke upgrade gehad. Nu zijn ze echt van rand tot rand gepositioneerd, waardoor ze een gladder en netter resultaat presenteren. Ook kunnen ze een gloeiend effect realiseren op de muur waar ze aan hangen.

De nieuwe Nanoleaf Blocks werken op basis van wifi en zijn te koppelen aan Apple Woning, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings en natuurlijk Matter. Support voor de laatste standaard verschijnt echter op een later moment, wanneer het onderliggende systeem ondersteuning aanbiedt voor dynamische lampen. Ook worden de panelen geleverd met een fysiek bedieningspaneel, waarmee je ze in- en uitschakelt en zowel de scène als helderheid instelt.

We wachten nog op Europese prijzen, maar de Smarter Kit kost 199,99 dollar, terwijl het Combo XL-pakket 249,99 dollar kost. Daar zit een verzameling van allerlei soorten panelen in (groot en klein). Je kunt ook verschillende add-on-kits kopen voor 29,99 dollar per stuk. De release staat gepland voor oktober.