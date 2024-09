Roborock toont nieuwe robotstofzuigers in Qrevo-serie

Roborock Qrevo Curv

De Roborock Qrevo Curv is een robotstofzuiger met een zogenaamd AdaptiLift-systeem waarmee hij over drempels tot 4 cm hoog kan rijden. De zuigkracht is op papier gigantisch met 18.500 Pa en dit model wordt geleverd met een zelfreinigend dockingstation. Naast stofzuigen met flexibele zijborstels en een DuoDivide-hoofdborstel waar geen haren in verstrikt kunnen raken, kan dit model ook dweilen met dubbele roterende borstels achterop. Het thuisstation is zelflegend en wast ook gelijk de dweil, vergelijkbaar met het thuisstation van de recente robotstofzuigers van Eufy. Matter wordt in de toekomst ook ondersteund.

De Roborock Qrevo Curv is vanaf 9 september verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1.499,99 euro. De Roborock Qrevo Edge is overigens hetzelfde model met dezelfde functies, maar met een iets minder futuristisch ogend thuisstation, alhoewel de functies op het eerste gezicht identiek lijken. Het scheelt je 100 euro in prijs, want de Roborock Qrevo Edge is 1.399,99 euro.

Roborock Qrevo Slim

De Slim is een kleinere robotstofzuiger met een hoogte van 8,2 centimeter. Hiermee moet dit model beter onder kasten, banken en bedden kunnen reinigen. Navigeren gaat met ToF-sensoren en de zuigkracht is 11.000 Pa. Ook de Slim heeft een zelfreinigend thuisstation.

De Roborock Qrevo Slim is vanaf 11 november verkrijgbaar voor een adviesprijs van 899,99 euro.