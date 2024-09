Anker kondigt de nieuwe Nebula Cosmos 4K SE projector aan voor eindeloos entertainment. Het is een soort Light-versie van de Nebula Cosmos Laser 4K uit 2022 en daarmee ook betaalbaarder. De projector biedt een 4K-resolutie aan met een diagonaal tot 200-inch en ondersteunt Dolby Vision en HDR10 voor levensechte kleuren en een hoger contrast. Innovatieve hybrid beam technologie (LED+laser) met 1.800 ANSI lumen zorgt volgens Anker voor stralende kleuren en een hoge helderheid dat volgens Anker ook voldoende is voor goed beeld in lichtere omstandigheden.

De Anker Nebula Cosmos 4K SE projector biedt real-time autofocus, automatische keystone-correctie, schermaanpassing, obstakeldetectie, aanpassing aan de muurkleur en oogbescherming. Verschillende poorten zijn beschikbaar, waaronder een HDMI 2.1-poort (eARC), HDMI, aux, koptelefoon en usb. Er is ondersteuning voor Dolby Audio en de projector beschikt over geïntegreerde stereoluidsprekers van 15 Watt. Ook is er ondersteuning voor wifi en bluetooth.

De projector draait op Android TV en beschikt over de Google TV-interface. Dit model heeft een compact en draagbaar ontwerp en kun je dus gemakkelijk overal mee naartoe nemen. De nieuwe 4K-projector heeft een adviesprijs van 1.499,99 euro.

Nebula Capsule Air: mini-projector voor onderweg

Anker komt ook met de Nebula Capsule Air, een kleine projector met 720p-resolutie, 5W speaker, Google TV en een helderheid van 150 ANSI Lumen. Met een gewicht van 650 gram neem je dit model gemakkelijk mee in je rugzak en de 10.000 mAh-batterij maakt twee uur afspelen mogelijk. Het is geen volwaardige optie voor thuis, maar wel leuk voor onderweg. In de Verenigde Staten is de adviesprijs 349,99 dollar. Het is nog niet bekend of dat model ook naar ons toe komt.