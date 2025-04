Productnieuws

Waar ik niet meer op hoef te wachten is de aankondiging van de nieuwe AH-C500W en AH-C840NCW True Wireless IPX4-geclassificeerde in-ears van Denon. De AH-C500W in-ears hebben een comfortabel open ontwerp en de AH-C840NCW in-ears zijn voorzien van hybride actieve ruisonderdrukking en siliconen tips voor een optimale muziekbeleving. Beide in-ears worden geleverd met een handig laaddoosje. De C500W heeft hiermee een accuduur van 24 uur en de C840NCW rekt dit zelfs op tot 35 uur. Tenslotte krijgen we van Andy Kerr, Director of Product Management, een uitgebreide update over de nieuwtjes rondom de luidsprekers en hoofdtelefoons van Bowers & Wilkins. Ook hier kunnen we niet alles uit de doeken doen, maar gezien we kort op een jubileumjaar zitten zou het zomaar kunnen gebeuren dat er leuke tijden aankomen.

Ook nieuw is de derde generatie van de zeer succesvolle Bowers & Wilkins PX7 (lees hier de review). Zo op het eerste gezicht een vertrouwde aanblik met nieuwe kleurenopties, maar nadere inspectie leert dat er toch belangrijke verschillen zijn doorgevoerd. De nieuwe PX7S3 is namelijk compacter uitgevoerd voor een hoger draagcomfort. Het zachte materiaal van deze ‘vegan friendly’ PX7S3 is geheel vervaardigd uit melkveevriendelijk kunstleder en hiermee zal deze hoofdtelefoon een belangrijk deel van de head-fi liefhebbers aanspreken. De hoofdband is nu deugdelijker geconstrueerd en verwisselbaar. Ook zijn er extra microfoons opgenomen voor een verbeterde ruisonderdrukking. Deze zijn in een 360-graden meetbereik geplaatst voor de best mogelijke ruisonderdrukking. Ook zijn de microfoons voor het voeren van telefoongesprekken nu anders gepositioneerd voor een nog betere verstaanbaarheid.

De DAC, versterker en DSP-processing zijn in de nieuwe hoofdtelefoon nu gescheiden uitgevoerd. Ook het motorsysteem en de ophanging van de drivers zijn geheel herzien. Op technisch gebied zijn er zoveel veranderingen doorgevoerd dat er feitelijk nog maar één onderdeel gelijk is gebleven. Dat is de conus van de driver. Alles voor de best mogelijke geluidskwaliteit. Ik heb kort naar muziek via deze Bowers & Wilkins PX7S3 mogen luisteren en zonder het gras voor de voeten van mijn collega weg te maaien die de hoofdtelefoon heeft getest, kan ik alvast verklappen dat ik aangenaam verrast ben over de geluidskwaliteit. Wat levert deze PX7 S3 een ongedwongen dynamische en bovenal levendig stukje muziek. Deze series 3 maakt zo’n mooie kwaliteitssprong dat ik ervan overtuigd ben dat dit best wel eens een bestseller kan gaan worden.