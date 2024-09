Yale kondigt Smart Keypad 2 met vingerafdruk aan

De Yale Smart Keypad 2 met vingerafdruk werkt onder andere met de Linus Smart Lock L1 en L2, maar ook met de slimme garage- en poortopeners van het merk. Het is het allereerste codepaneel met vingerafdruktechnologie van het merk. Zo krijg je toegang met een simpele aanraking en zijn sleutels niet meer nodig.

Dankzij deze keypad krijg je extra mogelijkheden om de slimme sloten, garage- en poortopeners te bedienen. Je kunt je deur nu openen met een vingerafdruk, een code of automatisch zodra je in de buurt bent van het apparaat. Ook kan je de Yale Home-app, Yale Dot, je favoriete stemassistent of een Apple Watch gebruiken.

Volgens de fabrikant is de Yale Smart Keypad 2 eenvoudig te installeren. Je hebt slechts twee schroeven of zelfklevende tape nodig. De keypad licht op zodra iemand in de buurt komt, zodat je weet waar je je vinger moet plaatsen of waar de knoppen zitten voor de cijfercode. Je kan het ook instellen bij vertrek, dat een enkele vingerafdruk het slot juist vergrendeld. De keypad kan unieke toegangscodes creëren die jij kan uitdelen aan familie of vrienden. Maximaal tien gebruikers kunnen hun vingerafdruk registreren.

Prijs en beschikbaarheid

De Yale Smart Keypad 2 met vingerafdruk is vanaf 23 september verkrijgbaar voor 129 euro.