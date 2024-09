Technics lanceert draadloze actieve speakers SC-CX700

Technics brengt de SC-CX700 uit in de kleuren Charcoal Black, Silky Grey en Terracotta Brown. Het systeem bedien je via knoppen aan de bovenzijde of de meegeleverde afstandsbediening of de Technics app.

Muzieksignaal kan draadloos via WiFi binnenkomen of via een bekabelde aansluiting aan de achterkant van de primaire luidspreker. Eén van die aansluitingen is een HDMI ARC aansluiting zodat een televisie kan worden aangesloten. De SC-CX700 heeft daarnaast een draaitafelingang.

De Space Tune technologie zorgt ervoor dat het geluid wordt aangepast aan de ruimteakoestiek, ongeacht waar de luidsprekers staan. Met behulp van de Technics Audio Center App (TAC) kunnen gebruikers het systeem bedienen via Android- en iOS-apparaten en het geluid personaliseren.

De SC-CX700 is voorzien van de JENO-versterkertechnologie. De lichtgewicht ringtweeter maakt een snelle respons op muzieksignalen mogelijk, waardoor een getrouwe reproductie wordt gegarandeerd. Ook komt het systeem met Model Based Diaphragm Control (MBDC), een technologie die de afbuiging van de driver nauwkeurig regelt om een zuivere geluidsweergave te garanderen, zelfs bij hoge volumes.

Het SC-CX700 Wireless luidsprekersysteem is vanaf oktober 2024 verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van net geen 2.500 euro.