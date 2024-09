Samsung brengt AI naar Galaxy Book 5 Pro 360

De nieuwe convertible heeft een Dynamic Amoled 2X-scherm met Vision Booster dat het makkelijker moet maken om het scherm buiten af te lezen. De Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 heeft een resolutie van 2.880 bij 1.800 pixels, tot 120Hz VRR en 10-punts multi-touch. Aan boord vinden we de Intel Core Ultra Series 2-processor en daarnaast beschikt dit model over vier keer zoveel NPU-kracht als zijn voorganger. Er zijn meer dan 300 AI-applicaties beschikbaar voor creativiteit en entertainment. Copilot+ is beschikbaar, net als Circle to Search, Chat Assist, Live Translate en Transcript Assist.

De batterij van de Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 heeft een capaciteit van 76Wh en kan tot 25 uur videoweergave aan zonder opladen. Opladen kan tot 35 procent in dertig minuten. Je kunt kiezen uit verschillende configuraties met 16 GB of 32 GB werkgeheugen en 512 GB of 1 TB opslaggeheugen. Er is ondersteuning voor bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, quad luidsprekers met Dolby Atmos en de S Pen, de stylus van Samsung, wordt meegeleverd. Qua aansluitingen is er een usb-a-poort, HDMI 2.1, twee Thunderbolt 4, micro-sd en een koptelefoonaansluiting aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 heeft een 360 graden scherm dat je volledig rond de as kunt draaien. Dit model heeft een slank en lichtgewicht design en is verkrijgbaar in de kleuren Gray en Silver. Vanaf januari 2025 is de nieuwe convertible van Samsung verkrijgbaar. Een prijs is op dit moment nog niet bekend.

