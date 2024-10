Nederlands eind oktober beschikbaar in Galaxy AI van Samsung

Galaxy AI is de kunstmatige intelligentie op de toestellen van Samsung. Op dit moment is er ondersteuning voor zestien talen, maar daar komen binnenkort vier talen bij, waaronder het Nederlands, dat in Nederland en België geïntroduceerd gaat worden.

Galaxy AI is de verzamelnaam van diverse toepassingen met kunstmatige intelligentie op de tablets en smartphones en straks zelfs op televisies van Samsung. Het kan je onder andere helpen met live vertalingen en transcripties, het bewerken en genereren van afbeeldingen, je kan aanbevelingen krijgen, slimmer zoeken en je productiviteit verbeteren. Denk aan Circle to Search, waarmee je door middel van een tekst of afbeeldingen te omcirkelen direct meer informatie te zien krijgt. Of gebruik Note Assist om met een paar tikken aantekeningen te maken of opnames te verwerken tot aantekeningen. Ook op het gebied van fotografie biedt de kunstmatige intelligentie verschillende voordelen om meer uit je foto’s en video’s te halen.

Downloaden als taalpakket

Galaxy AI is momenteel beschikbaar op een reeks Samsung-apparaten, waaronder de Galaxy S23-serie, S24-serie,, de foldables Z Flip 5 en 6 en Z Fold 5 en 6 en de Galaxy S9-tablets. Vanaf 28 oktober kan je Galaxy AI dus ook in het Nederlands gebruiken middels een update die je moet downloaden. Via de Instellingen-app kun je het taalpakket dan downloaden.

Lees meer over Samsung.