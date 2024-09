Bang & Olufsen lanceert modulaire koptelefoon Beoplay H100

De Beoplay H100 mag echt gezien worden als een vlaggenschipkoptelefoon. Het is de opvolger van de Beoplay H95, zo laat Bang & Olufsen weten. Dat model werd in 2020 gelanceerd door Bang & Olufsen. Het is een modulaire koptelefoon. Je kunt dus onderdelen als de hoofdkussens en hoofdband vervangen als ze kapot zijn, maar ook interne onderdelen als de batterij en hoeft niet meteen een hele nieuwe koptelefoon aan te schaffen. Dat doe je ook liever niet, want dit is echt een high-end model, ook qua prijs.

De draadloze Bang & Olufsen H100 beschikt over 40 mm titanium drivers en ondersteuning voor Hi-Res geluid tot 96 kHz / 24 bits. De koptelefoon ondersteunt Dolby Atmos en beschikt over 10 microfoons voor heldere spraak en ruisonderdrukking. EarSense-technologie past het geluid in realtime aan de pasvorm van de drager aan. Geavanceerde ruisonderdrukking moet omgevingsgeluid zoveel mogelijk dempen. Wil je omgevingsgeluid juist binnenlaten? Dan is er een TrueTransparancy-modus. Je kunt de draadloze koptelefoon bedienen via de Bang & Olufsen-app en vijf minuten opladen staat al garant voor vijf uur speeltijd.

De koptelefoon is verkrijgbaar in de kleuren Infinite Black, Hourglass Sand en Sunset Apricot en is ontworpen met comfort en design in het achterhoofd. Je krijgt ook een leren etui meegeleverd.

Prijs en beschikbaarheid

De Bang & Olufsen Beoplay H100 is verkrijgbaar per 3 september 2024 en heeft een adviesprijs van 1.499 euro.