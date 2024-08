LG ThinQ ON is een smarthomehub én slimme speaker

De volledige onthulling zal begin september plaatsvinden tijdens de IFA 2024 in Berlijn, waar ook FWD bij aanwezig zal zijn, maar LG heeft ons alvast een voorproefje gegeven. De LG ThinQ ON is een kleine, platte en ronde schijf, vergelijkbaar met een oudere versie van de Amazon Echo Dot. Ook dit is een slimme speaker, maar dan met LG’s AI stemassistent. Kunstmatige intelligentie gaat een grote rol spelen, want dit apparaat moet gebruikerspatronen herkennen, de context begrijpen en de uitvoer hier op aanpassen per individuele gebruiker.

Daarnaast is de LG ThinQ ON een smarthomehub. Er is ondersteuning voor Thread, WiFi en Matter. Ook producten van andere merken kun je dus op deze smarthomehub aansluiten, want Matter is de smarthomestandaard dat in principe ‘alles-met-alles’ moet verbinden. LG zet dit apparaat ook echt in de markt als een hub om je gehele smarthome-ecosysteem onder te brengen, zodat je alles vanaf één plek kan bedienen.

Wat is de rol van Homey-maker Athom?

We zijn dan ook benieuwd hoeveel Athom een rol heeft gespeeld in de deze nieuwe hub van LG. Onlangs kon je lezen dat LG het Nederlandse bedrijf Athom heeft overgenomen. Je kent Athom van de Homey-producten. In het persbericht komt Athom even ter sprake, maar in hoeverre het een rol heeft gespeeld in de LG ThinQ ON is nog onduidelijk. Mogelijk krijgen we daar tijdens de IFA 2024 meer over te horen. Voorlopig is het nog even wachten op meer informatie over deze nieuwe smarthomehub/slimme speaker van LG.