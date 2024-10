Audio Show iEar’ 2024: dit zijn de deelnemers

Natuurlijk zorgt iEar’ ook deze editie weer voor de nodige primeurs en speciale gasten, meer dan ooit zelfs. De importeurs en fabrikanten verzorgen demonstraties, workshops en laten je kennis maken met al het moois dat er op audiogebied verkrijgbaar is.

Deelnemende fabrikanten en importeurs

ARDENO

Merken: Ardeno

Expositie ruimte(s): Z5 – 1e

Een tv meubel waarin alle apparaten en kabels verborgen zijn, je hebt er vast al eens over nagedacht! Een tijdloos tv meubel is een echte meerwaarde voor je huis. Ardeno maakt al meer dan 15 jaar tv meubels en tv meubels op maat. Ardeno is de expert op het gebied van premium tv meubels en specialistische oplossingen om apparaten en kabels te verbergen in jouw eigen unieke Ardeno tv meubel. Kies zelf de opstellingsvariant zoals jij wilt, vloerplaatsing of zwevend aan de wand. Wil je een tv beugel of een media klep voor integratie van een soundbar, center speaker en/of subwoofer? Alles is mogelijk.

AUDIO TECHNOLOGY SWITZERLAND

Merken: Nagra Audio

Expositie ruimte(s): Z3 – 1e

Made in Switzerland! Het cliché “Gebouwd als een Zwitsers horloge” is onmogelijk te weerstaan, hoewel het doet denken aan horlogemakers, zou het moeten zijn “gebouwd als een Nagra”. Nagra high-end audio apparatuur staat voor een uiterst precieze en gedetailleerde weergave van alles wat je in de muziek wilt beleven. Nagra introduceert haar nieuwe Nagra Streamer en zal ten gehore brengen hoe hoog de kwaliteit reikt van de apparatuur uit de Classic reeks. De Classic serie is een uitgebreid assortiment van stereo componenten voor de samenstelling van een top hifi systeem.

CD VINYL 4 U

Expositie ruimte(s): N5 – 1e

CDVinyl4U biedt hoogwaardige CD en Lp’s aan van verschillende labels, die bekend staan om hun kwaliteitsniveau en verschillende formaten. CD Vinyl 4U levert o.a. de volgende formaten: SACD, SHM-SACD, XRCD en K2HD CD’s. De LP labels die CD Vinyl 4U aanbiedt, zijn ook van vooraanstaande namen, zoals Stockfisch Recordings, Original Master recordings van Mobile Fidelity en Speakerscorner. Tevens zullen op de stand van CD Vinyl 4U de nodige hi-fidelity audio accessoires te vinden zijn en wanneer er iets voor je tussen zit, dan kan het meteen mee naar huis!

DALI BENELUX

Merken: Bluesound, Dali, NAD

Expositie ruimte(s): B2 – BG, S7/8 – 2e

Dali Benelux is zoals de naam al aangeeft de distributeur van Dali luidsprekers. Maar ook van het elektronica merk NAD en het streaming audio merk Bluesound. Allemaal prachtige producten die hun sporen inmiddels ruimschoots verdiend hebben. Bij de genoemde merken zijn dit jaar nogal wat nieuwelingen in het pakket gekomen. Bij NAD kwam de langverwachte M66, high-end streaming voorversterker. Bij Dali werd de Rubikore speakerlijn geïntroduceerd en bij Bluesound een compleet nieuwe Node familie. Allemaal producten die je op de show kunt bewonderen en als klap op de vuurpijl voegen we daar nog de introductie van de nieuwe Dali Epikore serie aan toe, de opvolging van de Epicon reeks.

DIMEX REFERENCE AUDIO

Merken: Cambridge Audio, Cardas, Diptyque, Kora, Melco, Nuprime, Scansonic, Silent Angel

Expositie ruimte(s): Z4 – 1e

Dimex staat bekend als importeur van Cambridge Audio. Bij deze Britse fabrikant zijn er altijd prachtige hifi systemen te zien en te horen, zoals het recent geïntroduceerde EVO One all-one speakersysteem. Op de show zal ook de nieuwe EX-lijn zijn wereldpremière kennen. De lang verwachte opvolging van de zeer succesvolle Azur 800-serie. Naast Cambridge Audio heeft Dimex nog veel meer merken in haar portfolio. Op streaming audio gebied bijvoorbeeld de oplossingen van Melco en Silent Angel. Op high-end audio gebied Kora, Scansonic en Diptyque. Ook dit jaar zal Dimex weer diverse systemen in haar ruimte opstellen, zodat je een goede indruk kunt krijgen van goed-beter-best. Hierbij is de ondersteuning ingeroepen van een aantal special guests, die vanuit de fabrikanten prachtige demonstraties komen verzorgen.

DUNE BLUE

Merken: Feliks Audio, Hifiman, Meze Audio, Canvas Hifi

Expositie ruimte(s): S0+S1 – 2e

Importeur Dune Blue heeft haar focus al jaren gericht op personal audio. De enorme groei, innovatie en diversiteit aan producten in dit segment heeft Dune Blue geïnspireerd er hard aan te werken de meest gespecialiseerde distributeur van personal audio in de Benelux te worden. En dat is ruimschoots gelukt. Dus kun je weer kennis maken met de nieuwste personal audio producten van Hifiman, Meze Audio en Feliks Audio! En Dune Blue heeft nog wat anders voor je in petto. De eerste soundbar die ook Hifi geluid biedt: Canvas Hifi. Dit systeem is een ware sensatie, kom hier dus zeker naar luisteren!

DYNAUDIO BENELUX

Merken: Auralic, Dynaudio

Expositie ruimte(s): B10 – BG, Z3 – 1e

Het Deense Dynaudio staat al vele decennia bekend om haar geweldige luidsprekers. Bij Dynaudio heb je een ruime keus aan zowel passieve luidsprekers als actieve en draadloze luidsprekers. Om die reden zullen de actieve draadloze luidsprekers in een aparte ruimte worden gedemonstreerd, inclusief alle uitleg m.b.t. actieve en draadloze speakers. In de bekende grote ruimte wordt dit jaar de samenwerking met Nagra aangegaan voor de samenstelling van een ultiem systeem. Hiervoor wordt Dynaudio’s topmodel Confidence 60 van stal gehaald. Tevens zal er gedemonstreerd gaan worden met een nieuwe introductie: de Dynaudio Contour Legacy, een Special Limited Edition model uit de Heritage reeks. Dynaudio Benelux is ook distributeur van streaming audio merk Auralic, waarvan de twee nieuwe series S1 en G2.2 gedemonstreerd zullen worden.

FINE SOUNDS BENELUX

Merken: McIntosh, Rotel, Sonus faber, Sumiko

Expositie ruimte(s): N2 – 1e, S11+A6 – 2e

Goed-beter-nog beter-best-ultiem-meest ultiem. Dat is wat je kunt verwachten bij de leverancier van de topmerken McIntosh en Sonus faber. Fine Sounds Benelux heeft binnen haar merkenpakket prachtige merken met zoveel mooie producten dat er in maar liefst drie ruimtes een zestal systemen wordt opgesteld. Hiermee krijg jij de gelegenheid om de volledige McIntosh-Sonus faber-Rotel-Sumiko experience te ondergaan! Natuurlijk worden hierbij een aantal nieuwelingen voorgesteld. Wat te denken van de nieuwe Sonetto G2 luidsprekerserie, de Rotel Michi Q5 CD speler / DAC, die ook als digital transport kan worden ingezet, en de Sonus faber Heritage Concertino luidsprekers. Ook de Sonus faber Homage Stradivari speakers zullen er zijn, veel verschillende Mcintosh versterkers, Rotel Michi, Rotel RAS-5000 en de McIntosh platenspelers voorzien van schitterende Sumiko elementen.

GP ACOUSTICS

Merken: Hegel, KEF

Expositie ruimte(s): B1 – BG, M1+M2 – 1e

GP Acoustics staat bekend als distributeur van KEF luidsprekers en voert daarnaast ook het Noorse elektronica merk Hegel. Veelal een zeer prettige combinatie. Dit jaar wordt de nieuwe KEF Q serie met META technologie geïntroduceerd. En hiermee kun je over toptechnologie beschikken tegen een zeer betaalbaar budget. In deze reeks verschijnt een drietal bookshelf speakers, die samen met de compacte modellen uit de R serie en Reference serie zeer interessante oplossingen bieden voor de kleinere ruimtes. Voor deze demonstratie zal brand ambassador van KEF, Johan Coorg overkomen. Bij Hegel wordt de nieuwe H400 geïntroduceerd door VP Sales & Marketing Anders Ertzeid van Hegel uit Noorwegen. Tot slot zal GP Acoustics een ultiem high-end systeem opstellen met de beste producten die er binnen de KEF- en Hegel gelederen verkrijgbaar zijn. Dit topsysteem zal muzikaal live omlijst worden door een top Jazz-artiest, de uit Amerika afkomstige Lyn Stanley. Check haar oeuvre alvast op de bekende online streaming diensten. Op Audio Show iEar’ 2024 kun je hier live bij zijn!

GVR AUDIO IMPORT

Merken: Hana, Leema, Acoustic Solid

Expositie ruimte(s): S10 – 2e

GVR Audio Import is een nieuwe importeur die sinds 2023 is gestart met de distributie van hoogwaardige audio apparatuur en toebehoren. Motto: “de kwaliteit van de weergave is belangrijk, maar niet tegen iedere prijs. Het gaat vooral om de prijs-/kwaliteit verhouding om tegen betaalbare bedragen de maximale geluidskwaliteit en muziek ervaring te kunnen leveren.” Laat je dus positief verrassen met de merken uit het pakker van GVR Audio Import: oa. Hana platenspeler elementen, Leema elektronica en Acoustic Solid draaitafels.

HNNY BENELUX

Merken: ETI Research, Fyne Audio, Heed, New Horizon, NTEC, Ortofon, PlenQ, REL

Expositie ruimte(s): A3 – 2e

De hifi en muziekliefhebber kan zijn hart altijd ophalen bij HNNY Benelux, want

daar zijn prachtige, voornamelijk analoge producten te vinden. Eén van de paradepaardjes van deze importeur is als sinds jaar en dag het subwoofer merk REL. Met de inzet van een REL sublaag systeem doe je altijd een upgrade van je installatie. Andere schitterende merken van HNNY Benelux zijn luidsprekers van Fyne Audio, bekabeling van ETI Research en NTEC, elementen en draaitafel accessoires van Ortofon, platenspelers van New Horizon, apparatuur van Heed en audio racks van PlenQ. Kom dus zekers eens neuzen bij HNNY Benelux in ruimte A3 op de 2e verdieping van het stadion.

HOUSE OF MUSIC

Merken: Artsound, Elipson, Music Hall, Victrola, WiiM

Expositie ruimte(s): S3 – 2e

House of Music is distributeur en ontwikkelaar van audiomerken, met een portfolio aan producten voor elke consument die op zoek is naar de essentie van klank en muziek. Binnen het eigen merk ArtSound vind je alle audio voor in huis. De producten van merken als Music Hall, Elipson en Victrola vormen hier een uitstekende aanvulling op. Met WiiM is er een interessant streaming audio merk toegevoegd aan het portfolio deze Belgische distributeur.

ISOACOUSTICS

Merken: IsoAcoustics

Expositie ruimte(s): B7 – BG

De populariteit van de producten van IsoAcoustics groeit met rasse schreden. Dit bedrijf

ontwikkelde een unieke, gepatenteerde isolatie techniek die er voor zorgt dat elk contact

tussen product en ondergrond wordt geëlimineerd. Ideaal dus voor het opstellen van audio apparatuur, zoals luidsprekers, versterkers, bronapparatuur en platenspelers. Dit resulteert in een authentiek en ongekleurd geluid van je installatie, iets waar elke muziekliefhebber altijd naar streeft. Sinds de komst van IsoAcoustics is het ondenkbaar dat jouw luidspreker nog niet op een set Gaia’s staat! En om dit kracht bij te zetten, wordt tijdens de show de unieke A-B demonstratie gedaan met een top systeem. Je weet niet wat je hoort! Dus IsoAcoustics daar kun je niet meer onderuit, getuige ook de vele awards die dit merk inmiddels in de wacht wist te slepen. En wanneer je overtuigd bent, dan kun je jouw IsoAcoustics accessoire meteen aanschaffen.

JOENIT

Merken: Rega, Totem

Expositie ruimte(s): S5+A2 – 2e

De Belgische importeur Joenit voert het traditionele analoge Britse merk Rega dat bekendheid geniet met haar prachtige lijn draaitafels, van instap tot high-end. Rega platenspelers zijn al jarenlang een maatstaf in de markt, met de mooiste modellen en fenomenale prestaties. Alles wordt met pure passie gefabriceerd in het Verenigd Koninkrijk. En wanneer je denkt dat er geen groei meer zit in de ontwikkeling van platenspeler technologie dan heb je het bij Rega volledig mis. De afgelopen 10 jaar werd er geïnvesteerd in de ontwikkeling van een compleet nieuwe MM weergave concept, wat Joenit maar al te graag op de show komt demonstreren. Want de zelf ontwikkelende en gefabriceerde next-gen Nd MM-elementen reeks zet een nieuwe norm in de MM klasse. En dat betekent voor jou dat je voor een betaalbaar budget een ontzettend goed presterende draaitafel kunt toevoegen aan jouw installatie. Maar ook de andere zijde van het spectrum zal aan bod komen met het topmodel Naia.

KLANKBART

Merken: Adeo, ForMovie, KannexPro, Optoma

Expositie ruimte(s): S14 – 2e

Klankbart levert in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, de mooiste oplossingen in beeld weergave. Home Cinema en groot beeld beleving zijn populairder dan ooit en wat is er mooier dan een heel groot scherm in je woonkamer of zelfs een eigen bioscoopruimte? Klankbart heeft hiervoor prachtige oplossingen van Optoma, Adeo, ForMovie en KannexPro, Deze zullen worden gedemonstreerd in ruimte S14 op de 2e verdieping. Laat je voorlichten over de vele mogelijkheden die je kunt toepassen in een thuisbioscoopruimte maar ook in de woonkamer.

LATHAM AUDIO

Merken: Chord Company, Focal, Naim Audio

Expositie ruimte(s): N1 – 1e, S15+S16 – 2e

Importeur Latham Audio heeft een pracht assortiment met louter topmerken als Focal, Naim Audio en The Chord Company. De samenwerking die Focal en Naim in 2011 zijn aangegaan levert anno 2024 zeer vooraanstaande producten en oplossingen in de high-end audio markt. De reputatie van Naim Audio elektronica en Focal luidsprekers kennen we allemaal. Wanneer je het beste van deze twee merken samenvoegt in één product krijg je de Focal DIVA UTOPIA. Het eerste high-end draadloze speakersysteem voorzien van een geïntegreerde streaming audio oplossing. Deze show primeur kun je ondergaan in ruime N1. In de andere ruimtes van Latham Audio zijn nog vele andere nieuwkomers te zien en te horen, zoals de Naim Uniti NOVA Power Edition, de nieuwe Headphones van Focal en de nieuwe Naim CI modellen. Drie ruimtes volledig toegewijd om jou een top experience te bezorgen!

LIVET AUDIO

Merken: Hifi Rose, Inakustik, Piega

Expositie ruimte(s): S6 – 2e

Livet Audio is de distributeur van een aantal hoogwaardige hifi merken waaronder Inakustik, Piega en Hifi Rose. Inakustik is een Duitse kabelfabrikant die de laatste jaren hoge ogen gooit met haar exclusieve Reference Air techniek. Deze technologie kan verwerkt worden in vrijwel alle analoge hifi kabels, waarmee je luidsprekerkabels, interlink- en phono kabels krijgt van wel een heel bijzonder hoog niveau. Kom hier zeker naar luisteren en laat je informeren door de specialist. Van Hifi Rose wordt de RD160 high-end DAC geïntroduceerd. Een geweldige metgezel voor bijvoorbeeld het RS130 streaming transport. Ook de andere modellen van Hifi Rose worden gedemonstreerd, want Hifi Rose manifesteert zich meer en meer als zeer hoogwaardig streaming audio fabricaat. Wat meer dan terecht is, kijkend naar de geweldige mogelijkheden en dito prestaties van de producten.

LOEWE OPTA BENELUX

Merken: Loewe

Expositie ruimte(s): A4 – 2e

Loewe Opta Benelux is de distributeur van Loewe televisies en audio oplossingen in de Benelux. Naast de schitterende televisies die het merk als sedert 1923 voorbrengt, kan Loewe ook voorzien in een complete audio oplossing die zich naadloos laat integreren met de televisie. Het Klang audio systeem kent zeer veel configuratie mogelijkheden, zodat er altijd één tussen zit voor de perfecte opstelling bij jou thuis. Deze mogelijkheden en de lang verwachte introductie van de topserie Stellar, die uitgebreid gepresenteerd wordt, kun je verwachten op Audio Show iEar’ 2024.

MASIMO

Merken: Bowers & Wilkins, Denon, Marantz

Expositie ruimte(s): Z1+Z2 – 1e

Masimo is fabrikant en leverancier van een gezelschap van zeer klinkende namen in de audio markt. Marantz, Denon en Bowers & Wilkins, allemaal vooraanstaande fabrikanten die al decennia lang de mooiste producten lanceren. En met die toewijding gaan we ook dit jaar weer prachtige nieuwe producten van deze merken zien op de show. De Marantz Model 60n is er zo één. Een hoogwaardige all-in-one met een aantrekkelijk prijskaartje. De Denon PMA-3000NE, nieuwe vlaggenschip versterker, is een andere nieuwkomer. Bij Marantz gaan we kennis maken met de Horizon familie. High-end draadloze streaming audio speakers. Bij Bowers & Wilkins wordt de dit jaar geïntroduceerde 700 Signature reeds gedemonstreerd, waarbij ook de Signature modellen uit 800 Serie niet zullen ontbreken. Bij de Bowers & Wilkins Headphone experience kun je kennis maken met de nieuwe telgen in dit assortiment. En tot slot komt Marantz met haar nieuwe referentie reeks elektronica, de 10 Serie bestaande uit een geïntegreerde versterker (die ook als eindversterker kan worden ingezet), een SACD CD-speler / DAC en een Audio Streamer incl. voorversterkingsmogelijkheid. Als klap op de vuurpijl wordt Bowers & Wilkins-goeroe Andy Kerr ingevlogen voor geweldige demonstraties van al dit nieuws!

MONITOR AUDIO NEDERLAND

Merken: Blok, Geneva, Monitor Audio, Pathos, Roksan, Volumio, Transrotor

Expositie ruimte(s): S12+S13 – 2e

Monitor Audio Nederland is zoals de naam al doet vermoeden importeur van Monitor Audio speakers in Nederland. Zij komen dan ook de nieuwe 6e generatie van de Gold serie presenteren. Gold speakers van Monitor Audio vallen al tientallen jaren in de smaak van audio liefhebbers en deze nieuwe generatie is voorzien van volledig nieuwe technologie, waarmee alweer een nieuwe standaard wordt gezet door Monitor Audio in deze klasse. Naast Monitor Audio heeft deze importeur nog een grote schare aan andere merken in haar assortiment. Van Transrotor zal bijvoorbeeld de nieuwe Bellini TMD gedemonstreerd worden. Bij Roksan gaan we kennis maken met de Caspian 4G. En Monitor Audio Nederland kennende zullen ze nog veel meer moois meenemen!

MUSIC2

Merken: Blumenhofer, Dr. Feickert, Reed, Van den Hul

Expositie ruimte(s): N4 – 1e

Importeur Music2 viel al enkele malen in de prijzen met de iEar’ Show Award voor Best Sound. Bij Music2 staat dan ook altijd een fantastisch high-end systeem opgesteld, waarmee hoge ogen worden gegooid. Weken van voorbereiding gaan er bij Music2 altijd aan vooraf om met een speciaal topsysteem te komen. Dit jaar wordt er van de buren een McIntosh-buizen-combinatie geleend om een nieuw stel Blumenhofers tot grote hoogte te laten komen. Natuurlijk wordt daarvoor een top draaitafel van Reed van stal gehaald met de The Grail phono stage van Van den Hul. Ook zal er gedemonstreerd worden met high-end streaming audio. Heb je je laten onderdompelen in dit topniveau, dan kun je je ook nog verdiepen in het Nederlandse kabelfabricaat van Van den Hul. Een assortiment aan topklasse kabels met voor elke toepassing een specifieke technologie.

PAI AUDIO VIDEO

Merken: Creaktiv, Perlisten, Primare, System Audio

Expositie ruimte(s): B8+B9 – BG

PAI Audio Video vertegenwoordigt een selectie van merken die op topniveau presteren en tegelijkertijd heel erg betaalbaar zijn. Een interessant aanbod dus van deze leverancier, die dit jaar Perlisten verwelkomt als nieuw merk. Samen met de merken Primare en System Audio kan PAI Audio Video zowel stereo Hifi oplossingen als Home Cinema bieden. En dat vertaalt zich weer naar de geweldige opstellingen die ze dit jaar op de show voor jou neer gaan zetten. Van Perlisten zullen er diverse luidsprekers en subwoofers worden gedemonstreerd. System Audio introduceert een tweetal nieuwe speakersystemen. Primare brengt haar nieuwe SP25 surround processor op een cinema syteem ten gehore en ook de Hifi stereo modellen van Primare kunnen worden beluisterd. Je vindt de ruimtes van PAI Audio Video op de begane grond, meteen rechtsaf bij de hoofdingang.

PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

Merken: Box-Design, Pro-Ject

Expositie ruimte(s): A8 – 2e

Toen in 1991 de CD de wereld veroverde, besloot Pro-Ject om draaitafels te gaan produceren. En met groot succes. De vraag naar betere draaitafels is altijd gebleven en er wordt weer zeer veel geluisterd naar LP’s. Sterker nog, nu de CD is ingehaald door streaming audio, groeit de markt van vinyl spelers explosief. Waarom? Omdat het analoge geluid fantastisch klinkt en je er lekker mee bezig kunt zijn, muziek uitzoeken en weg zwijmelen. Heerlijk toch? De range van Pro-ject is door de jaren heen enorm gegroeid tot een uitgekiend assortiment. Kom bijvoorbeeld kennis maken met de nieuwe DEBUT EVO 2 modellen. Trendsettend in zowel design als prestatie en heel betaalbaar! Daarnaast zijn er veel meer modellijnen, van instap tot high-end, aanwezig op de show. Allemaal in expositie ruimte A8 op de 2e verdieping.

QOBUZ

Merken: Qobuz Streaming Audio services

Expositie ruimte(s): A2 – 2e

Qobuz is de online streaming audio service voor muziekliefhebbers. Al het materiaal wordt aangeboden in minimaal CD kwaliteit en dikwijls daarboven. Uniek is naast de streaming service, de download service van dit merk. Je kunt er alles over te weten komen, want een flinke afvaardiging van deze Franse aanbieder zal aanwezig zijn op de show voor alle informatie en al jouw vragen.

QUARTZ AVA

Merken: Audio Control, JL Audio, Sonance, Trinnov

Expositie ruimte(s): S2 – 2e

Quartz AVA is een samenvoeging die dit jaar plaats vond tussen de bedrijven Quartz AV en AVA. Beide spelers begaven zich met hun portfolio al op de markt van Custom Installation Hifi Audio. De betere beeld- en geluid producten custom made ingebouwd in jouw woning. Een trend die al jaren groeit, zelfs bij de doorgewinterde hifi liefhebbers. Want ga maar na, je kunt op topklasse niveau genieten van jouw favoriete muziek en films, terwijl er in de ruimte geen obstakels in de vorm van speakers en apparatuur aanwezig zijn. Best ideaal! Met het merkenportfolio van Quartz AVA, zoals JL Audio, Sonance, Audio Control en Trinnov, spelen ze hier handig op in en dat komen ze graag op de show laten zien. Andere producten uit het assortiment van Quartz AVA kunnen ook in traditionele hifi installaties gebruikt worden. Ook dat mag je meemaken, ruimte S2 op de 2e verdieping!

SERVI-Q

Merken: Advance Paris, Elac

Expositie ruimte(s): B3 – BG

Servi-Q is leverancier van de merken Advance Paris en ELAC. Merken die uitblinken in het leveren van uitermate goed klinkende producten tegen een meer dan aanvaardbare prijs. Kom hiervoor maar eens luisteren naar de nieuwe Elac Debut 3.0 reeks. Ook de introductie van de nieuwe Elac Elegant BS305 kun je ondergaan. Een hele kleine luidspreker, met een waanzinnige prestatie. Allen aangestuurd door de verschillende versterker mogelijkheden van Advance Paris. Deze fabrikant heeft zowel pur-sang audiofiele versterkers in haar pakket, als vernuftige All-in-one machines, waaronder modellen met ingebouwde CD speler. De ruimte van Servi-Q is te bereiken van buitenaf, links naast de hoofdingang (tegenover de food-trucks).

SONY

Merken: Sony televisies

Expositie ruimte(s): Z5 – 1e

Sony komt haar mooiste televisies laten zien. Bij dit merk kunt je op het hoogste niveau kiezen voor een tweetal technologieën. Is OLED de techniek die bij jou past of kies je toch voor Mini LED? Laat je door de specialisten van Sony informeren over de televisie die het beste bij jou past. De toplijn van Sony televisies kun je aanschouwen in experience room Z5 op de 1e verdieping.

TERRASON AUDIO

Merken: Arcam, Audeze, Esoteric, Grimm Audio, Halcro, Mola Mola, Ruark Audio, Vivid Audio

Expositie ruimte(s): B12 – BG

Terrason Audio is een importeur gespecialiseerd in ultieme high-end audio merken. Dat moge duidelijk zijn met merken als Vivid Audio, Mola Mola, Arcam, Grimm Audio, Halcro en Esoteric. Een waanzinnige collectie van topmerken, om je vingers bij af te likken. Grondlegger van Vivid Audio, Laurens Dickie, leverde dit jaar zijn nieuwe meesterwerk af, de Vivid Audio Moya M1. Een luidspreker die vanaf nu zal gaan meedingen naar het predicaat “beste luidspreker ooit”. En alhoewel het prijskaartje van deze luidspreker doet vermoeden, dat deze niet voor iedereen weggelegd zal zijn, sluit hij wel perfect aan op de missie van Audio Show iEar’. Namelijk de presentatie van een prachtige gevarieerde mix van toegankelijke en betaalbare audioapparatuur tot en met exclusieve topproducten. De Moya M1 valt met zijn 346 kg per speaker met verve in deze laatste categorie. Hier mag je dus een waanzinnige demonstratie verwachten, waarbij Terrason Audio de rest van haar fantastische aanbod niet zal vergeten. Ze zullen meerdere systemen opstellen om ook de volle aandacht uit te laten gaan naar hun andere prachtige producten.

THE QUEST GROUP

Merken: AudioQuest, GoldenEar

Expositie ruimte(s): A1 – 2e, B11 – BG

AudioQuest is de Amerikaanse fabrikant van hoogwaardige audio & video kabels en al jaren een begrip onder hifi liefhebbers. Zowel beginnende als gevorderde audio liefhebbers vinden in het productaanbod de juiste kabels en accessoires om hun volledige set mee aan te sluiten. Ook in de wereld van stroomvoorziening laat AudioQuest zich gelden door de aanwezigheid van hoogwaardige netfilters en powercords. Dit zorgt voor meer dynamiek, detail en elimineert ruis. Tijdens de Audio Show zal AudioQuest ruimschoots aandacht besteden aan de vele hoogwaardige luidsprekerkabels, power cords en digitale interlinks in haar pakket. Ook met het speakermerk GoldenEar wat AudioQuest onder haar vleugels heeft, zullen demonstraties worden verzorgd.

TONAR INTERNATIONAL

Merken: oa. Tonar, Grado, Knosti, Nagaoka

Expositie ruimte(s): A7 – 2e

Tonar is leverancier van zeer veel platenspeler accessoires die zij onder eigen naam op de markt brengt. Handige accessoires en onderhoudsproducten om elke dag het allerbeste uit jouw draaitafel te halen. Tonar beschikt ook over een groot assortiment aan vervangingsnaalden en andere platenspeler onderdelen en is daarnaast ook distributeur van tal van merken op het analoge vlak. Want bij merken als Knosti, Nagaoka en Grado gaat er bij menig vinyl liefhebber een belletje rinkelen. Gaat het belletje niet rinkelen, maar ben je wel een analoge en vinyl liefhebber, dan weet je wat je te doen staat: de Tonar Stand (A7, 2e verdieping) bezoeken!

VIERTRON

Merken: Atoll Electronique, Meridian, Supra Cable

Expositie ruimte(s): S17 – 2e

Importeur Viertron concentreert zicht dit jaar op het merk dat ze al tientallen jaren in huis heeft: het Britse Meridian. Deze fabrikant bracht dit jaar de Ellipse uit. Een high-end wifi speaker met ongekende prestatie en in een hele mooie, maar ook hele kleine behuizing. De vele tientallen jaren van ontwikkeling in digitale weergave, hebben aan die wieg gestaan van de Meridian Ellipse. Naast deze nieuwkomer kun je in de ruimte van Viertron natuurlijk ook terecht voor de andere merken in het pakket, waaronder oa. Atoll Electronique en Supra Cable.

YAMAHA MUSIC

Merken: Yamaha

Expositie ruimte(s): N3 – 1e

Yamaha is al decennia lang een bekende speler in het hifi landschap. Een producent van traditioneel goed klinkende hifi producten, allen voorzien van hedendaagse en vooruitstrevende technologie. De drie pijlers waarmee Yamaha actief is, stereo hifi, home cinema en high-end headfi, zullen allemaal onder de aandacht worden gebracht op Audio Show iEar’ 2024. Onderga demonstraties van de beste Yamaha Home Cinema technologie, waarbij de Focal Aria EVO X speakers worden geleend voor een sensationele ervaring. Aan de stereo zijde krijg je Yamaha’s beste versterkers en speakers te horen met o.a. de nieuwe NS-800’s. En natuurlijk is daar de high-end Headfi, met onder meer het topmodel koptelefoon en hoofdtelefoon voorversterker. Kom hier dus eens rustig voor zitten en geniet van deze drie waanzinnige luisterervaringen.

Gratis beurscatalogus



Speciaal voor Audio Show iEar’ 2024 wordt er ook dit jaar weer een hele dikke, luxe en glossy beurscatalogus gemaakt. De uitgave dit jaar zal ruim 120 pagina’s dik gaan worden! Boordevol shownieuws, deelnemer informatie, product nieuws en veel meer. Je ontvangt de beurscatalogus gratis bij de entree op de show.

Wil je inlezen en voorpret hebben? Vraag de beurscatalogus dan aan en ontvang hem gratis thuis! e beurscatalogus wordt dan ca. 10 dagen voorafgaand aan de show aan je toegezonden.

Aanvragen via:

https://iear.nl/nieuws/beurscatalogus-aanvragen/

Aanvragen is mogelijk t/m 27 oktober.

Maak kans op mooie prijzen

Alsof de traktatie Audio Show iEar’ 2024 nog niet groot genoeg is, maak je als bezoeker voorafgaand en tijdens de show ook nog eens kans op te gekke prijzen met een totale waarde van maar liefst € 14.000! Voorafgaand aan de show verloten we de helft van het totale prijzenpakket via de winvraag op Hifi.nl. De andere helft is te winnen op de show door een winkaartje in te vullen.

Doe dus mee, de kans op een te gekke prijs was nog nooit ze groot!

PRIJZENPAKKET – Te winnen via de Hifi.nl winactie – voorafgaand aan de show online

Prijs Beschikbaar gesteld door twv.

Meze Audio Alba, oordopjes Dune Blue € 159,-

Cambridge Audio Melomania P100, headphone Dimex Reference Audio € 279,-

Ruark Audio R1 mk4, radio Terrason Audio € 349,-

Elac Debut 3.0 DB53-BK, speakers Servi_Q € 358,-

Hana EH, element GVR Audio Import € 449,-

Yamaha TT-S303, platenspeler Yamaha € 499,-

Dali IO-8, headphone Dali Benelux € 599,-

AudioQuest PowerQuest 303, netfilter The Quest Group € 599,-

Yamaha True X Bar 40A light grey, soundbar Yamaha € 599,-

Bowers & Wilkins Px8, headphone Masimo € 699,-

System Audio Saxo 5, speakers PAI Audio Video € 699,-

Naim Mu-So Qb2, wifi speaker Latham Audio € 799,-

REL T/5x, subwoofer HNNY Benelux € 899,-



PRIJZENPAKKET – Te winnen op de show – via winkaartjes én online

Prijs Beschikbaar gesteld door twv.

Rega iO , versterker Joenit € 499,-

Bluesound Node Icon, audio streamer Dali Benelux € 1.099,-

Meze Audio 99 Neo, koptelefoon Dune Blue € 199,-

Dynaudio Emit 10, speakers Dynaudio Benelux € 730,-

Marantz Model M1, streaming amp Masimo € 999,-

WireWorld Matrix 2 + Stratus 7 Monitor Audio Nederland € 299,-

JL Audio Dominion d108 Quartz AVA € 1.100,-

AudioQuest PowerQuest 303 The Quest Group € 599,-

Earman Colibri Music2 € 299,-

Artsound Brainwave 09 House of Music € 149,-

Artsound PWR04 House of Music € 219,-

Loewe Radio.Frequency Loewe Opta Benelux € 219,-

KEF Q1 Meta GP Acoustics € 548,-

Inakustik NF-104 Micro Air RCA 1m. Livet Audio € 309,-

Audio Show iEar’ 2024